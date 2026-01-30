Pronostici Serie A: analisi, formazioni e scommesse Cagliari-Hellas Verona del 31 gennaio 2026

Pronostico Cagliari-Verona 31 gennaio 2026
Pronostici Serie A
di
30 Gennaio 2026

Sabato sera, ore 20:45, in Sardegna si gioca questo match valido per la 23° giornata di Serie A, che mette in palio punti importanti per la salvezza, specialmente per l’Hellas Verona che rimane sul fondo della classifica di campionato mentre il Cagliari si è rilanciato a metà classifica con 2 belle vittorie su Juve e Fiorentina. Pronostico Cagliari-Verona 31 gennaio 2026.

Pronostico Cagliari-Verona 31 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Hellas Verona match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro l’Hellas Verona (1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle nove precedenti (4N, 5P); inoltre, i rossoblù sono imbattuti da quattro incontri contro i gialloblù nel massimo campionato e non fanno meglio contro questa avversaria dal 1973. Nonostante l’Hellas Verona sia rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A contro il Cagliari (2V, 2N), ha perso proprio la più recente.

Il Cagliari ha vinto le ultime due gare di campionato (contro Juventus e Fiorentina), tanti successi quanti nelle precedenti 16 (6N, 8P). Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime sei sfide Serie A contro avversarie con meno punti in classifica prima della gara (3N, 2P): proprio la più recente, nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina.

L’Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica in questo campionato; in caso di sconfitta, eguaglierebbe il suo peggior risultato ottenuto dopo 23 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, i 14 punti del 2015/16, torneo chiuso in 20ª posizione.

Probabili Formazioni Cagliari-Hellas Verona

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Obert; Gaetano, Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. All. Zanetti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Verona?

Cagliari-Verona, sabato 31 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cagliari-Hellas Verona
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.202.903.75
2.203.003.80
2.202.953.70
2.202.953.75
2.202.953.75

Le nostre scommesse su Cagliari-Hellas Verona

L’Hellas Verona non ha trovato il successo in 10 delle 11 trasferte di questo campionato (5N, 5P).

PRONOSTICO: CAGLIARI (0, -0.5 AH) @1.85 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Cagliari-Hellas Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-0.

Con il gol nell’ultima gara, Semih Kiliçsoy è salito a quota tre reti in questa Serie A; tra i giocatori nella loro stagione d’esordio assoluto nella competizione, l’ultimo che ha realizzato almeno quattro centri nelle prime 23 giornate di campionato con la maglia del Cagliari è stato Marco Sau, nel 2012/13 (otto in quell’occasione).

,
