Pronostico Torino-Lecce 1 febbraio 2026
30 Gennaio 2026

Scontro salvezza bello e buono quello che andrà in scena all’ora di pranzo di domenica per la 23° giornata di Serie A, con i granata crollati dopo 4 sconfitte di fila, e dietro ci sono proprio i salentini che non sanno più vincere e sono solo a +1 dalla zona retrocessione. Pronostico Torino-Lecce 1 febbraio 2026.

Pronostico Torino-Lecce 1 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Lecce match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Torino, dopo che non aveva ottenuto successi nelle cinque precedenti gare contro questa avversaria (quattro sconfitte seguite da un pareggio).

Il Torino ha perso tutte le ultime quattro gare di Serie A, subendo una media di tre gol a partita. Il Torino ha raccolto solo 23 punti finora in 22 partite di questo campionato, una media di 1.05 a partita; dal loro ritorno in Serie A nel 2012/13, solo in un’occasione i granata ne hanno ottenuti di meno dopo lo stesso numero di gare giocate: nel 2020/21 – 17, in un torneo chiuso in 17ª posizione.

Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato (2N, 5P) e nelle tre più recenti non ha trovato la via del gol. Il Lecce è la squadra che ha ottenuto la percentuale più alta dei propri punti in questa Serie A contro avversarie attualmente nel lato destro della classifica: l’83%, 15 su 18. 

Il Torino ha vinto tre degli ultimi quattro lunch match domenicali in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 sfide di questo tipo in Serie A (6N, 4P). Dall’altra parte, dopo cinque risultati utili consecutivi registrati nelle partite giocate alle 12.30 di domenica nel massimo campionato (3V, 2N), il Lecce ha perso le due più recenti, contro Cremonese e Parma, entrambe nel torneo in corso.

Pronostico Torino-Lecce 1 febbraio 2026

Probabili Formazioni Torino-Lecce

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams. All. Baroni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Lecce?

Torino-Lecce, domenica 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Torino-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Torino-Lecce
04/03/2025
21.00
1X2
1.953.204.25
1.953.104.50
1.953.054.50
1.953.104.50
1.953.054.50

Le nostre scommesse su Torino-Lecce

Il Torino ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (due successi e un pareggio nel parziale). Il Lecce non segna da 3 partite consecutive. Si affrontano in questa gara il peggior attacco di questo campionato (il Lecce, 13 gol segnati) e la peggior difesa (il Torino, 40 reti incassate); in particolare, solo il Parma (5.7%) ha all’attivo una percentuale realizzativa più bassa rispetto al Lecce (6.1%) nel torneo in corso.

PRONOSTICO: GOL NO @1.67 SNAI

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Torino-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

Nikola Vlasic ha segnato il suo primo gol casalingo in Serie A proprio contro il Lecce, il 5 settembre 2022 – il giocatore del Torino ha realizzato cinque gol in 22 presenze nel torneo in corso e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei (cinque marcature sia nel 2022/23 che nel 2024/25).

