Pronostico Como-Atalanta: statistiche, probabili formazioni, quote e scommesse 23° giornata di Serie A

Pronostico Como-Atalanta 1 febbraio 2026
Pronostici Serie A
di
30 Gennaio 2026

Domenica alle ore 15:00 dallo Stadio Sinigaglia va in scena un importante derby lombardo per la 23° giornata di Serie A, che è uno scontro diretto per il 6° posto, l’ultimo valido per l’Europa, tra il Como che al momento difende 5 punti di vantaggio sulla Dea che in settimana ha perso in Champions. Pronostico Como-Atalanta 1 febbraio 2026.

Pronostico Como-Atalanta 1 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Atalanta match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo l’1-1 del match d’andata dello scorso 4 ottobre, Como e Atalanta potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta. Il Como è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (6V, 2N), perdendo tuttavia il confronto più recente al Sinigaglia (1-2 in rimonta il 25 gennaio 2025 con doppietta di Mateo Retegui, dopo la rete iniziale di Nico Paz).

Il Como è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi in questa stagione di Serie A: sei; più in generale nei Big-5 campionati europei 2025/26 solo il Paris Saint-Germain (sette) ha mantenuto più volte la porta inviolata in gare interne (a quota sei anche altre cinque formazioni).

Dall’arrivo di Raffaele Palladino alla guida dell’Atalanta (dallo scorso 11 novembre), soltanto Inter (28), Milan (25) e Juventus (23) hanno guadagnato più punti della Dea in Serie A (22 in 11 partite, esattamente gli stessi del Como – 7V, 1N, 3P entrambe); nel periodo nessuna squadra ha registrato più clean sheet di Atalanta e Como nel torneo (sei, al pari dell’Inter).

Pronostico Como-Atalanta 1 febbraio 2026

Pronostico Como-Atalanta 1 febbraio 2026

Probabili Formazioni Como-Atalanta

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. All. Palladino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Atalanta?

Como-Atalanta, domenica 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Como-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.753.601.90
3.803.701.90
3.703.651.87
3.653.651.87
3.753.751.87

Le nostre scommesse su Como-Atalanta

Nelle sfide tra le prime sette squadre attualmente in classifica in questa stagione di Serie A, solo la Roma (0.6 – quattro in sette match) ha guadagnato meno punti di Como (0.8 – cinque in sei gare) e Atalanta (1.0 – sei in sei partite); in più, solo sempre i giallorossi (tre) hanno segnato meno gol dei lariani (quattro) e della Dea (cinque) in questi confronti. Il Como è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi in questa stagione di Serie A. Atalanta e Como sono le due formazioni che hanno subito il minor numero di gol in seguito a cross in questa stagione di Serie A: due entrambe.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.93

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Como-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 0-1.

Nico Paz (settembre 2004 – 28 – 14G+14A) potrebbe diventare soltanto il secondo centrocampista a prendere parte a 30 reti in Serie A prima di compiere 22 anni da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Érik Lamela (30 – 19G+11A con la Roma tra il 2011 e il 2013).

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€
4.5
Visita il Sito Recensione
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

