L’Inter in settimana ha vinto a Dortmund, ma non è bastato ai nerazzurri per rientrare nei primi 8 e ora la squadra capolista di Chivu si ritutta in campionato per la 23° giornata di Serie A in cui sarà impegnata in trasferta allo Stadio Zini di Cremona domenica pomeriggio. Pronostico Cremonese-Inter 1 febbraio 2026.

Pronostico Cremonese-Inter 1 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Inter match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Tra le squadre affrontate più di 10 volte in Serie A, la Cremonese è quella contro cui l’Inter vanta la più alta percentuale di vittorie: 82% (14 su 17), completano due pareggi e un successo grigiorosso (nel 1992).

Nelle ultime otto giornate di Serie A la Cremonese è la squadra che ha guadagnato meno punti (tre – 3N, 5P), segnato meno gol (solo due) e registrato più match senza gol all’attivo (ben sette). Sfida tra le due formazioni che hanno segnato il maggior numero di reti a seguito di cross in questa stagione di Serie A: Cremonese e Inter (entrambe 10).

L’Inter è una delle due squadre ad aver vinto più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 17, al pari del Barcellona; i nerazzurri (50 gol) hanno anche il terzo miglior attacco in questi tornei nel 2025/26, dietro solo a Bayern Monaco (72) e Barcellona (57). L’Inter ha un andamento semplicemente perfetto contro le squadre che occupano attualmente una posizione nella seconda metà della classifica in questa stagione di Serie A: 100% di successi in 11 sfide, segnando ben 31 reti e subendone solo 6. L’Inter ha ottenuto 10 successi nelle ultime 11 partite contro formazioni neopromosse in Serie A, segnando ben 30 gol (2.7 di media).

Probabili Formazioni Cremonese-Inter

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Inter?

Cremonese-Inter, domenica 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Cremonese-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cremonese-Inter

Dopo la sconfitta fuori casa per 3-1 contro il Napoli dello scorso 25 ottobre, l’Inter ha vinto tutte le successive sei trasferte in Serie A, subendo solo due reti. In generale, nessuna squadra ha registrato più clean sheet fuori casa dei nerazzurri nei Big-5 campionati europei 2025/26: sei, al pari della Lazio.

PRONOSTICO: INTER + GOL NO @2.10 SISAL

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Cremonese-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 0-1, 0-3.

Le prime cinque presenze di Federico Bonazzoli in Serie A sono arrivate con la maglia dell’Inter tra maggio 2014 e maggio 2015, tutte da subentrato senza prendere parte ad alcun gol. Delle cinque reti del classe ’97 in questo campionato, solo una è arrivata allo Zini – la più recente, contro il Lecce su rigore lo scorso 7 dicembre.

