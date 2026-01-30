Parma-Juventus: analisi e scommesse sulla partita della 23° giornata di Serie A del 01-02-2026

Pronostico Parma-Juventus 1 febbraio 2026
30 Gennaio 2026

Domenica sera, ore 20:45 dallo Stadio Tardini, i Ducali che non vincono da 3 giornate di campionato, ospitano una Juventus che ha vinto 3 delle ultime 4 e cerca un altro importante successo nella corsa alla Champions in questa 23° giornata di Serie A. Pronostico Parma-Juventus 1 febbraio 2026.

Pronostico Parma-Juventus 1 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Juventus match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Parma ha vinto l’ultimo match al Tardini contro la Juventus in campionato lo scorso 23 aprile (1-0 con gol di Mateo Pellegrino) e solo una volta ha ottenuto due successi casalinghi di fila contro i bianconeri in Serie A: tra maggio e novembre 1993 con Nevio Scala allenatore.

Il Parma è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre partite di campionato (contro Napoli, Genoa e Atalanta). Dopo la sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta, il Parma potrebbe perdere due partite di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine ottobre e inizio novembre contro Roma e Bologna.

Dall’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus lo scorso 30 ottobre, nessuna squadra ha subito meno gol dei bianconeri in Serie A: solo otto in 13 match, al pari dell’Inter. Nel periodo, i piemontesi occupano la terza posizione in classifica in Serie A con 27 punti, dietro solo a Inter (34) e Milan (29) e hanno anche il terzo miglior attacco (23 gol), dietro a Inter (28) e Como (25).

Pronostico Parma-Juventus 1 febbraio 2026

Probabili Formazioni Parma-Juventus

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Estevez, Keita, Bernabé; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Juventus?

Parma-Juventus, domenica 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Parma-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Parma-Juventus
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
7.504.251.45
7.004.301.48
7.004.401.45
7.004.401.45
7.304.251.45

Le nostre scommesse su Parma-Juventus

La Juventus è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N), segnando 36 gol nel periodo (2.1 di media a match) – incluso il 2-0 nel match d’andata alla prima giornata.

PRONOSTICO: JUVENTUS OVER 1.5 GOL @1.66 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Parma-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 1-1, 0-2.

Jonathan David ha realizzato tre gol negli ultimi quattro match di campionato, tante quante reti nelle sue precedenti 26 partite tra Serie A e Ligue 1. Più nel dettaglio, il canadese è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime tre trasferte di campionato (1G+2A), dopo che non aveva preso parte ad alcuna rete nelle sue prime otto gare fuori casa in Serie A.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
