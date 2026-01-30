Pronostico Udinese-Roma: analisi, formazioni, guida tv, quote e scommesse 23° giornata Serie A del 02-02-2026

Pronostico Udinese-Roma 2 febbraio 2026
30 Gennaio 2026

L’Udinese veleggia a centro classifica e lunedì i friulani ospitano la Roma nella 23° giornata di Serie A, con la squadra di Gasperini che cercherà di mettere insieme il 5° risultato utile consecutivo, e magari di tornare alla vittoria dopo l’1-1 dello scorso turno che ha un pò interrotto il passo della Roma dopo 3 vittorie di fila. Pronostico Udinese-Roma 2 febbraio 2026.

Pronostico Udinese-Roma 2 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Roma match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha vinto tutte le ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A, segnando sempre almeno due gol (15 reti giallorosse nel periodo, 2.5 di media a match). La Roma è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte contro l’Udinese in campionato (9V, 2N).

Dopo il successo per 3-1 contro l’Hellas Verona, l’Udinese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine agosto e metà settembre (contro Inter e Pisa alla seconda e terza giornata).

Con l’1-1 contro il Milan, la Roma ha pareggiato un match per la prima volta in questa stagione di Serie A; i giallorossi non pareggiavano infatti in campionato dallo scorso aprile (due segni “X” di fila in quel caso contro Juventus e Lazio). La Roma è la squadra che in generale ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26 (13 gol incassati in 22 match).

Probabili Formazioni Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta, Davis. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Roma?

Udinese-Roma, lunedì 2 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Udinese-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Udinese-Roma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.003.251.95
4.103.301.95
4.003.351.95
4.003.301.92
4.003.351.95

Le nostre scommesse su Udinese-Roma

Nessuna formazione ha concesso meno reti in trasferta della Roma nei maggiori cinque campionati europei in corso: sette in 11 gare fuori casa, al pari di Lazio e Bayern Monaco (i tedeschi in nove match esterni).

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.95 MARATHONBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Udinese-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-4, 1-1.

Paulo Dybala è stato coinvolto in 21 gol in 22 sfide contro l’Udinese in Serie A (12 gol e 9 assist): record di partecipazioni per un giocatore contro una singola avversaria in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), una in più di Francesco Totti contro il Parma (20 – 13G+7A).

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Tutti i Pronostici e le Quote

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
