Bisognerà attendere fino a martedì 3 febbraio per la conclusione della 23° giornata di Serie A, al Dall’Ara con uno dei match più interessanti di questo turno di campionato. Il Bologna cerca di riprendersi dopo 2 sconfitte mentre il Milan è al 2° posto e non deve perdere terreno dai cugini dell’Inter al comando nella corsa Scudetto. Pronostico Bologna-Milan 3 febbraio 2026.

Pronostico Bologna-Milan 3 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Milan match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Bologna in campionato (15V, 4N). Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata dello scorso 14 settembre, grazie alla prima e fin qui unica rete di Luka Modric in Serie A, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Bologna in campionato per la prima volta dal 2020/21.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato: 3-2 vs Hellas Verona lo scorso 15 gennaio (3N, 6P); nel periodo, ovvero dallo scorso dicembre, nessuna formazione ha perso più match dei felsinei in Serie A (sei, al pari di Lecce e Torino).

Il Milan (6V, 5N nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05). Milan (13 e 10) e Bologna (11 e 11) sono le uniche due squadre ad aver sia guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio che perso almeno 10 punti dopo essere andate avanti nel punteggio in questa stagione di Serie A.

Probabili Formazioni Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Milan?

Bologna-Milan, martedì 3 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Bologna-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Milan

Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime cinque partite al Dall’Ara in campionato (1-1 contro il Sassuolo il 28 dicembre), perdendo le due più recenti. Il Milan (6V, 5N nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali in campionato.

PRONOSTICO: MILAN (0, -0.5 AH) @1.83 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Bologna-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 0-2, 1-1.

Rafael Leão ha segnato sette gol in 16 presenze in questo campionato ed è a una sola lunghezza dall’eguagliare il bottino di reti della scorsa stagione di Serie A (otto ma in 34 partite). Il portoghese sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A per quanto riguarda la media minuti/gol: ha infatti realizzato una rete ogni 153 minuti di media (il suo precedente record è di una marcatura ogni 162 minuti del 2022/23).

