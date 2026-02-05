La 24° giornata di Serie A si apre con l’anticipo al Bentegodi, squadre in campo venerdì sera alle ore 20:45 con l’Hellas che sfida il Pisa in un match delicato per la salvezza di entrambe le squadre attualmente sul fondo, rispettivamente ultima e penultima con 14 punti a testa, ed entrambe con nuovi allenatori in panchina per provare a rilanciarsi. Pronostico Verona-Pisa 6 febbraio 2026.

Pronostico Verona-Pisa 6 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Pisa match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in 12 delle 13 sfide contro il Pisa in Serie A (8V, 4N), registrando ben nove clean sheet. Dopo lo 0-0 del match d’andata dello scorso 18 ottobre, Hellas Verona e Pisa potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1987/88. L’Hellas Verona è imbattuto nelle sei gare casalinghe contro il Pisa in Serie A (5V, 1N) e tra le squadre attualmente nel torneo solo contro il Lecce (10) gli scaligeri hanno disputato più match interni senza mai perdere nel massimo campionato.

L’Hellas Verona arriva da due sconfitte di fila in campionato contro Udinese e Cagliari e in questo campionato non ha mai perso tre partite consecutive. L’Hellas Verona ha perso sei delle ultime sette partite al Bentegodi in campionato (1V), tra cui tutte le quattro più recenti. Sfida tra la squadra che ha guadagnato meno punti in partite casalinghe (Hellas Verona 6 in 11 match interni) e quella che ha ottenuto meno punti in trasferta (Pisa 7 in 11 gare fuori casa) in questa stagione di Serie A.

Il Pisa, oltre ad essere l’unica formazione a non aver ancora vinto in trasferta in questa stagione di Serie A (7N, 4P), è una delle due squadre con più pareggi fuori casa nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (sette, al pari del Real Betis).

Probabili Formazioni Hellas Verona-Pisa

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Serdar, Lovric, Bernede, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Durosinmi. All. Hiljemark.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Pisa?

Verona-Pisa, venerdì 6 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Hellas Verona-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Pisa

Sfida tra due delle tre squadre che hanno subito più gol in questo campionato: Hellas Verona (41) e Pisa (40, al pari del Torino); considerando i secondi tempi, gli scaligeri hanno sempre la peggior difesa (24 reti concesse), subito dietro troviamo il Pisa (22, come la Fiorentina).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.20

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Verona-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 1-1.

Gift Orban ha realizzato sette gol in 20 presenze in questo campionato, tante quante reti nelle sue precedenti due stagioni sommate nei Big-5 campionati europei tra Lione ed Hoffenheim (sette in 29 partite); a partire dagli anni 2000, solo due calciatori dell’Hellas Verona hanno realizzato almeno otto gol in una singola stagione di Serie A con al massimo 23 anni: Juan Iturbe (otto nel 2013/14) e Adrian Mutu (12 nel 2001/02).

