Il Napoli ha risposto al ko con la Juve, superando 2-1 la Fiorentina nello scorso turno di campionato, e in questa 24° giornata di Serie A la squadra di Antonio Conte spera di fare ancora bottino pieno nella trasferta a Marassi. Pronostico Genoa-Napoli 7 febbraio 2026.

Pronostico Genoa-Napoli 7 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Napoli match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 sfide contro il Genoa in Serie A (16V, 8N); l’unico successo del Grifone nel periodo contro i partenopei risale al 6 febbraio 2021 al Ferraris (2-1 con una doppietta dell’ex Goran Pandev).

Il Genoa arriva da successi casalinghi di fila in campionato contro Cagliari e Bologna; l’ultima volta che il Grifone ha vinto tre gare consecutive al Ferraris in Serie A risale a un anno fa. Il Genoa ha guadagnato solo due punti nelle ultime 11 sfide contro formazioni che ad inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A; tuttavia uno di questi due punti è arrivato proprio contro il Napoli (2-2 lo scorso 11 maggio al Maradona).

Il Napoli ha perso 8 delle 16 trasferte ufficiali in questa stagione (6V, 2N); tra le squadre di questa Serie A, nessuna ha registrato più sconfitte fuori casa nel 2025/26 tra tutte le competizioni (otto anche Lecce e Fiorentina). Antonio Conte ha perso 5 delle 12 trasferte in questa Serie A (6V, 1N); solamente una volta in carriera il tecnico salentino ha registrato più sconfitte fuori casa in campionato (tra Serie A, Serie B e Premier League): 6 nel 2017/18 con il Chelsea (ma in 19 partite).

Questa sarà la prima sfida da allenatori tra Daniele De Rossi e Antonio Conte in Serie A; i due si sono già affrontati una volta da calciatori nel massimo campionato: nel successo 4-0 della Roma contro la Juventus l’8 febbraio 2004 all’Olimpico.

Probabili Formazioni Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Napoli?

Genoa-Napoli, sabato 7 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Genoa-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Napoli

Nelle ultime sette gare al Ferraris tra Genoa e Napoli in Serie A entrambe le formazioni hanno sempre segnato: 24 reti totali nel periodo (3.4 di media a match); nel periodo cinque successi dei campani, un pareggio e una vittoria dei liguri.

PRONOSTICO: GOL SI @2.20

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Genoa-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 1-1, 0-2.

Dopo aver realizzato una doppietta contro la Cremonese lo scorso 28 dicembre, Rasmus Højlund è rimasto a secco di gol in tutte le sue sette presenze in Serie A nel 2026; nel nuovo anno solare, infatti, nessun giocatore ha tentato più tiri totali del danese senza segnare nel torneo: 15, al pari di Jesús Rodríguez.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.