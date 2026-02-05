Fiorentina-Torino: i pronostici di calcio sulla 24° giornata di Serie A del 7 febbraio 2026

Sabato sera al Franchi si gioca questo match valido per la 24° giornata di Serie A con i viola che si sono tornati a fermare con un doppio ko per 1-2 in campionato, e ospitano un Torino che ha arginato la crisi di sconfitte con l’1-0 di misura sul Lecce lo scorso turno. Pronostico Fiorentina-Torino 7 febbraio 2026.

Pronostico Fiorentina-Torino 7 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Torino match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 su 153 sfide, completano 50 successi viola e 53 pareggi. L’ultima vittoria dei granata contro i toscani in campionato risale, però, al 21 gennaio 2023. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 34 delle ultime 35 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (19V, 15N). Fiorentina e Torino hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato

La Fiorentina arriva da due sconfitte di fila in campionato contro Cagliari e Napoli; solo una volta in questa stagione di Serie A i viola hanno perso tre match consecutivi: tra novembre e dicembre contro Atalanta, Sassuolo ed Hellas Verona. La Fiorentina è la formazione che ha subito il maggior numero di falli in questo campionato: 363, 76 dei quali nell’ultimo terzo di campo (altro record).

Con 22 gol fatti e 40 subiti, questa è solo la terza stagione che il Torino registra una differenza reti di almeno -18 dopo 23 gare in Serie A, dopo il 2002/03 (-27) e il 1958/59 (-28) – in entrambi i precedenti casi i granata furono retrocessi a fine campionato. Tra le squadre attualmente in Serie A, il Torino è quella che aspetta da più partite il pareggio: 12 (4V, 8P) – l’ultimo segno “X” dei granata in campionato risale infatti allo scorso 8 novembre nel derby contro la Juventus (0-0).

Probabili Formazioni Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Ilkhan, Casadei, Obrador; Zapata, Adams. All. Baroni

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Torino?

Fiorentina-Torino, sabato 7 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Torino

La Fiorentina è la squadra che ha registrato meno clean sheet nel campionato di Serie A in corso: solo tre (mentre il Torino nove).

PRONOSTICO: GOL SI @1.86

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Fiorentina-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

Le cinque reti di Moise Kean in questo campionato sono state tutte segnate al Franchi; in generale, solo Kenan Yildiz e Lautaro Martínez (entrambi sei) hanno realizzato più gol in match casalinghi nella Serie A 2025/26 (a quota cinque anche Rafael Leão e Tasos Douvikas).

