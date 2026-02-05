Pronostico Bologna-Parma: derby emiliano per il lunch match della 24° giornata di Serie A del 08-02-2026

Pronostico Bologna-Parma 8 febbraio 2026
5 Febbraio 2026

Il lunch match di domenica 8 febbraio, per la 24° giornata di Serie A, si gioca allo Stadio Dall’Ara in un derby emiliano visto che a Bologna arriva un Parma bisognoso di punti dopo le ultime 2 sconfitte (e 4 turni senza vincere per i Ducali), ma anche i padroni di casa sono in crisi e in calo in campionato dopo 3 sconfitte consecutive. Pronostico Bologna-Parma 8 febbraio 2026.

Pronostico Bologna-Parma 8 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Parma match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro il Parma in Serie A (5V, 6N), l’unico successo dei crociati nel periodo è arrivato il 22 febbraio 2025. Negli ultimi nove match tra squadre dell’Emilia-Romagna in Serie A la formazione casalinga è rimasta imbattuta otto volte (3V, 5N).

Dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha perso più partite del Bologna in Serie A (7/11, al pari del Lecce); nello stesso periodo, i rossoblù sono anche una delle due formazioni con più gol subiti nel torneo (22 reti concesse, al pari del Pisa). Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei gare al Dall’Ara in campionato, perdendo le tre più recenti.

Il Parma è reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Atalanta e Juventus; in questa stagione di Serie A i gialloblù non hanno mai perso tre partite di fila. Il Parma ha guadagnato solo quattro punti in 12 sfide contro formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in Serie A (4N, 8P), solo il Lecce (tre) ha ottenuto meno punti contro queste squadre. 

Pronostico Bologna-Parma 8 febbraio 2026

Probabili Formazioni Bologna-Parma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Strefezza, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Parma?

Bologna-Parma, domenica 8 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Bologna-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Parma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.574.006.00
1.574.006.00
1.574.105.80
1.554.105.75
1.574.005.75

Le nostre scommesse su Bologna-Parma

I tiri concessi dal Bologna in questo campionato sono quelli che hanno registrato il livello più alto di pericolosità in media per singola conclusione, in base al modello degli Expected Goals: il valore medio di un singolo tiro subito dai felsinei, infatti, è pari a 0.12.

PRONOSTICO: PARMA OVER 0.5 GOL @1.70

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Bologna-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-2.

L’unica marcatura multipla di Santiago Castro in Serie A è stata realizzata contro il Parma, doppietta lo scorso 2 novembre. In generale, solo uno dei sei gol del classe 2004 in questo campionato è arrivato al Dall’Ara: rete contro il Genoa lo scorso 20 settembre – da allora ha registrato sette match casalinghi senza gol, striscia record negativa per lui nel torneo.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
