Pronostico Lecce-Udinese: statistiche, probabili formazioni e scommesse Serie A di domenica 8 febbraio 2026

Pronostici Serie A
5 Febbraio 2026

Domenica pomeriggio, ore 15:00 allo Stadio Via del Mare, va in scena questo match valido per la 24° giornata di Serie A, con i salentini chiamati a fare punti preziosi nella corsa salvezza, contro i friulani che continuano a vincere, 2 successi di fila, e ormai l’Udinese inizia a guardare in avanti verso le posizioni che portano all’Europa, anche se rimane ancora staccata. Pronostico Lecce-Udinese 8 febbraio 2026.

Pronostico Lecce-Udinese 8 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Udinese match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Lecce. Il Lecce è stato sconfitto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (1V), tante partite perse quante nelle prime 12 sfide interne contro i friulani nel torneo (7V, 1N). Nessuno dei 17 incontri disputati nel girone di ritorno di Serie A tra Lecce e Udinese è mai terminato in parità: nel parziale 11 successi friulani a fronte di sei pugliesi.

Nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Lecce da inizio 2026 in Serie A: due in sette match, al pari di Hellas Verona e Cremonese; nel nuovo anno solare i salentini sono anche una delle due formazioni con meno gol segnati (due, come la Cremonese).

L’Udinese arriva da due vittorie di fila in campionato contro Hellas Verona e Roma; i friulani potrebbero ottenere tre successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2025. Nonostante l’Udinese non abbia trovato il successo in sei delle ultime nove trasferte di Serie A (1N, 5P), ha vinto le due più recenti.

Pronostico Lecce-Udinese 8 febbraio 2026

Probabili Formazioni Lecce-Udinese

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Udinese?

Lecce-Udinese, domenica 8 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Lecce-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Udinese

Il Lecce non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare di campionato: l’ultima volta che non è andato a segno in cinque incontri di fila in una stagione di Serie A risale ad aprile 2023, con Marco Baroni in panchina.

PRONOSTICO: GOL NO @1.63

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Lecce-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 0-1, 1-3.

Jurgen Ekkelenkamp (tre reti in 19 match in questo campionato) ha già eguagliato il proprio record di gol in una stagione di Serie A (tre anche nello scorso campionato ma in 34 presenze); considerando i Big-5 campionati europei, il classe 2000 non ha mai fatto meglio in una singola stagione: tre marcature anche nel 2021/22 in Bundesliga con l’Hertha Berlino.

