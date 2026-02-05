Pronostico Sassuolo-Inter: analisi e scommesse sulla 24° giornata di Serie A del 8 febbraio 2026

Pronostico Sassuolo-Inter 8 febbraio 2026
5 Febbraio 2026

Bella sfida domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium per la 24° giornata di Serie A col Sassuolo che ospita la capolista Inter reduce da 4 vittorie consecutive in campionato, ma anche i neroverdi si sono rimessi in moto a centro classifica dopo le ultime 2 vittorie. Pronostico Sassuolo-Inter 8 febbraio 2026.

Pronostico Sassuolo-Inter 8 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Inter match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nonostante l’Inter abbia vinto sei delle ultime nove sfide contro il Sassuolo in Serie A (3P), i nerazzurri sono stati sconfitti in due delle tre più recenti. Il Sassuolo ha vinto 10 gare di Serie A contro l’Inter (2N, 11P), contro nessuna squadra ha registrato più successi nella competizione (10 anche contro l’Hellas Verona). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 partite contro l’Inter nel girone di ritorno di Serie A, grazie a sei successi e due pareggi nel parziale (2P).

Nessuna squadra ha ottenuto più successi (18) e più punti (55) dell’Inter in stagione nei cinque grandi campionati europei (in entrambi i casi alla pari del Barcellona); inoltre, solo Bayern Monaco (74) e blaugrana (60) hanno segnato più reti dei nerazzurri (52). L’Inter ha vinto tutte le ultime sette trasferte di campionato e solo due volte in tutta la sua storia in Serie A ha registrato più successi esterni di fila.

Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di tre sconfitte consecutive; l’ultima volta che ha trovato più successi consecutivi in Serie A risale a marzo 2023 (quattro in quell’occasione).

Pronostico Sassuolo-Inter 8 febbraio 2026

Pronostico Sassuolo-Inter 8 febbraio 2026

Probabili Formazioni Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Inter?

Sassuolo-Inter, domenica 8 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Sassuolo-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sassuolo-Inter
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
6.504.251.47
7.004.501.48
6.204.601.47
6.504.601.45
6.504.351.47

Le nostre scommesse su Sassuolo-Inter

Da un lato, l’Inter è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio in questa Serie A (61), dall’altra solo la Cremonese (127) ne ha concessi più del Sassuolo (119).

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.48

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Sassuolo-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-3, 0-2.

Tra i giocatori che sono andati a segno esclusivamente con una sola squadra in Serie A, solo sei giocatori hanno realizzato più reti di Lautaro Martinez (128) e Domenico Berardi (127, alla pari di Andriy Shevchenko): Francesco Totti (250), Alessandro Del Piero (188), Giampiero Boniperti (178), Luigi Riva (156), Ezio Pascutti (130) e Roberto Bettega (129).

