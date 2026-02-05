Domenica sera, alle ore 20:45, lo Stadium di Torino ospita il big match della 24° giornata del campionato di Serie A, con la Juventus di Spalletti che ospita la Lazio dell’ex allenatore bianconero Sarri. Pronostico Juventus-Lazio 8 febbraio 2026.

Pronostico Juventus-Lazio 8 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Lazio match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Parziale in equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, con tre vittorie a testa e due pareggi – i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti nella competizione (1N, 2P). La Lazio ha vinto la gara d’andata contro la Juventus per 1-0 e l’ultima volta che ha trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro i bianconeri in Serie A risale al 1942/43.

La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre imbattute in casa in questa Serie A (7V, 4N); inoltre, solo l’Inter (33) ha segnato più reti dei bianconeri (23) in gare interne in questo torneo, che allo stesso tempo hanno incassato più gol (otto) solo rispetto a Roma (sei) e Como (sette).

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo in questa Serie A (cinque, ben il 21% delle loro reti realizzate nel torneo in corso) – dall’altra parte, la Juventus è tra le quattro squadre che non hanno nacora subito reti dopo 90° minuto (alla pari di Atalanta, Milan e Napoli). La Lazio è la squadra che ha tentato meno cross su azione in questa Serie A (190); dall’altra parte, solo l’Inter (407) ne ha effettuati più della Juventus (355, al pari del Bologna).

Probabili Formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Lazio?

Juventus-Lazio, domenica 8 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Lazio

La Juventus ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare interne contro la Lazio in campionato, realizzando una media di 2.3 reti a incontro; inoltre, i bianconeri hanno vinto le ultime tre partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A. Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio fuori casa in questa Serie A, appena sei in 11 trasferte (alla pari del Lecce). La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre imbattute in casa in questa Serie A (7V, 4N); inoltre, solo l’Inter (33) ha segnato più reti dei bianconeri (23) in gare interne in questo torneo, che allo stesso tempo hanno incassato più gol (otto) solo rispetto a Roma (sei) e Como (sette).

PRONOSTICO: VITTORIA JUVENTUS @1.48

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Juventus-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

La prossima sarà la 150ª partita di Serie A con la maglia della Lazio per Pedro; tutte queste sono arrivate ad almeno 34 anni compiuti e solo tre stranieri nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno giocato così tante gare dopo aver raggiunto questa età nella competizione: Javier Zanetti (227), Samir Handanovic (161) e Rodrigo Palacio (153).

