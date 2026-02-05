Il primo dei due posticipi del lunedì per la 24° giornata di Serie A si gioca a Bergamo alle ore 18:30 con la Dea che ospita la Cremonese in questo derby lombardo. Buon momento per l’Atalanta che si sta rilanciando in campionato, mentre la Cremonese è in calo al 15° posto dopo aver raccolto 1 solo punto nelle ultime 4 giornate. Pronostico Atalanta-Cremonese 9 febbraio 2026.

Pronostico Atalanta-Cremonese 9 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Cremonese match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il bilancio è in perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Atalanta e Cremonese, con un successo per parte e ben sei pareggi, tra cui due nelle tre gare. L’Atalanta è imbattuta in casa contro la Cremonese in Serie A, anche se ha pareggiato tutte le ultime quattro di queste sfide (2V). La Cremonese non ha vinto neanche una sfida di campionato contro l’Atalanta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): quattro pareggi e cinque sconfitte per i grigiorossi nel parziale tra Serie A e B.

L’Atalanta ha vinto cinque delle sei gare casalinghe in campionato con Raffaele Palladino in panchina (1P), tra cui le tre più recenti. Nessuna squadra ha subito meno gol dell’Atalanta nei primi 15 minuti di gioco di questa Serie A (solo uno, come il Lecce), dall’altra parte, nessuna formazione ha fatto peggio rispetto alla Cremonese nello stesso intervallo di gioco (sei reti subite, come il Parma).

La Cremonese non vince da nove gare di campionato (3N, 6P), parziale in cui ha trovato il gol solo in un’occasione (2-2 contro il Cagliari l’8 gennaio); i grigiorossi potrebbero rimanere a secco di reti per cinque incontri consecutivi per la prima volta in assoluto in una stagione di Serie A.

Probabili Formazioni Atalanta-Cremonese

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Cremonese?

Atalanta-Cremonese, lunedì 9 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:30.

Migliori quote per Atalanta-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Cremonese

L’Atalanta è la squadra che ha subito meno gol in Serie A nel 2026, solo uno; dall’altra parte, nessuna formazione ha segnato meno reti della Cremonese in questo anno solare, appena due, alla pari del Lecce. L’Atalanta (196) ha portato a buon fine 94 dribbling in più rispetto alla Cremonese (102) in questa Serie A: queste due squadre sono rispettivamente la prima e l’ultima in questo campionato nella graduatoria dei dribbling completati.

PRONOSTICO: VITTORIA ATALANTA @1.36

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Atalanta-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-0, 1-1.

Dopo la doppietta contro il Bologna lo scorso 1° dicembre, Jamie Vardy è rimasto a secco di reti nelle successive cinque trasferte di Serie A; l’ultima volta che ha registrato un digiuno dal gol più lungo in gare esterne in una singola stagione in campionato risale a maggio 2025, quando arrivò a sette con il Leicester.

