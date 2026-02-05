La 24° giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, con i giallorossi di Gasperini chiamati al riscatto dopo le ultime prestazioni negative che hanno fatto perdere la top-4 che vale la Champions alla Roma mentre il Cagliari è nel suo momento migliore con 3 vittorie consecutive in campionato. Pronostico Roma-Cagliari 9 febbraio 2026.

Pronostico Roma-Cagliari 9 febbraio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Cagliari match valido per la 24° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma non ha trovato il successo e non ha trovato la rete in due delle tre più recenti sfide contro il Cagliari in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva vinto le quattro precedenti, realizzando una media di 2.75 gol a partita. Il Cagliari ha vinto 1-0 la gara d’andata contro la Roma e può trovare il successo in entrambi gli incontri stagionali contro i giallorossi in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 2011/12.

Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle 17 precedenti (6N, 8P); l’ultima volta che i rossoblù hanno ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A risale a ottobre 2012, con Ivo Pulga in panchina.

La Roma non ha trovato la vittoria nelle ultime due partite di campionato (1N, 1P), dopo una serie di tre successi consecutivi; l’ultima volta che non è riuscita a vincere in tre incontri di fila in Serie A è stata nel dicembre 2024 (quattro, tra le gestioni di Ivan Juric e Claudio Ranieri). Nonostante il ko nell’ultima giornata contro l’Udinese, la Roma ha vinto 14 delle 23 gare di questo campionato e nelle ultime 12 stagioni di Serie A ha fatto meglio solo nel 2016/17, quando i successi allo stesso punto del torneo furono 16 e i giallorossi terminarono con una seconda posizione finale.

Probabili Formazioni Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Cagliari?

Roma-Cagliari, lunedì 9 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Cagliari

La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle tre più recenti; inoltre, i giallorossi hanno trovato la rete in ben 25 delle ultime 26 gare interne contro i rossoblù in campionato.

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.45

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Roma-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 2-0.

Nelle ultime tre giornate di Serie A, ovvero dal suo esordio nella competizione, Donyell Malen è il giocatore che ha toccato più palloni in area avversaria (25) ed è secondo solo a Nico Paz (20) per conclusioni tentate: ben 15, anche se finora è arrivato un solo gol.

