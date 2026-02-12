Pronostico Pisa-Milan: analisi, formazioni, quote e scommesse sull’anticipo della 25° giornata di Serie A del 13-02-2026

12 Febbraio 2026

La 25° giornata di Serie A inizia venerdì con l’anticipo delle ore 20:45 all’Arena Garibaldi di Pisa dove i toscani sul fondo, ospitano i rossoneri che al contrario sono sempre al vertice, al 2° posto dietro ai cugini dell’Inter nella corsa Scudetto. Pronostico Pisa-Milan 13 febbraio 2026.

Pronostico Pisa-Milan 13 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Milan match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le 13 sfide di Serie A contro il Pisa (10V, 3N): i toscani sono l’avversaria contro cui i rossoneri vantano il maggior numero di precedenti senza mai perdere nella competizione. Il Pisa ha pareggiato la gara d’andata contro il Milan per 2-2.

Il Pisa ha pareggiato la metà delle gare giocate in questa Serie A: 12 su 24, a fronte di un successo e 11 sconfitte. Il Pisa ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime due gare casalinghe di campionato, dopo che aveva realizzato appena un centro nelle prime 10 partite interne di questa Serie A.

Sono 50 i punti del Milan in questo campionato: con un successo eguaglierebbe il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, registrato nel 1995/96 (53 punti) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04.

Probabili Formazioni Pisa-Milan

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi,. All. Hiljemark

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Milan?

Pisa-Milan, venerdì 13 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Pisa-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Pisa-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
7.004.251.50
7.004.001.50
6.204.301.52
6.254.251.50
6.254.351.50

Le nostre scommesse su Pisa-Milan

Il Milan è la squadra con la miglior precisione nei passaggi in questa Serie A (87.2%), mentre solo l’Hellas Verona (74.5%) ha fatto peggio del Pisa (75.9%) da questo punto vista nel torneo in corso. Il Milan ha vinto cinque delle sei trasferte contro il Pisa in Serie A (1N), tra cui tutte le quattro più recenti.

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.52

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Pisa-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-2.

Il giocatore del Milan Adrien Rabiot ha preso parte a otto gol in questa Serie A (quattro reti e quattro assist), sette dei quali in trasferta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più centri fuori casa nel torneo in corso (sette anche per Nico Paz).

