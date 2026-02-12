San Valentino in campo visto che il 14 febbraio si gioca Como-Fiorentina, con la squadra di Fabregas che in settimana ha eliminato il Napoli in Coppa Italia, volando in semifinale, e in questa 25° giornata di Serie A vuole continuare a stupire anche in campionato, dove invece i viola annaspano in questa stagione difficile. Pronostico Como-Fiorentina 14 febbraio 2026.

Pronostico Como-Fiorentina 14 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Fiorentina match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Como ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Fiorentina, entrambe nel 2025. Como e Fiorentina non hanno pareggiato nessuno degli ultimi sei confronti in Serie A (quattro successi lombardi e due toscani). La Fiorentina ha vinto l’ultima trasferta di Serie A contro il Como (2-0 il 24 novembre 2024), dopo una serie di sette gare esterne senza successi contro questa avversaria nel massimo campionato (4N, 3P).

Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5V, 2N) e nelle tre più recenti non ha subito gol. Il Como ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe in campionato (2N, 1P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1N).

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in solo una delle ultime 19 gare di Serie A, subendo 32 reti nel periodo, una media di 1.7 a incontro; da inizio ottobre in avanti è la squadra che ha registrato meno clean sheet nella competizione.

Probabili Formazioni Como-Fiorentina

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Harrison. All. Vanoli

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Fiorentina?

Como-Fiorentina, sabato 14 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Como-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Fiorentina

Da un lato, nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Como in questa Serie A (solo uno, come il Napoli), dall’altro nessuna formazione ha incassato più reti con questo fondamentale rispetto alla Fiorentina (nove, come l’Hellas Verona).

PRONOSTICO: VITTORIA COMO @1.75

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Como-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 3-1.

Nico Paz (28: 14G+14A) potrebbe diventare soltanto il secondo centrocampista a prendere parte a 30 reti in Serie A prima di compiere 22 anni da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), il primo dopo Érik Lamela (30: 19G+11A con la Roma tra il 2011 e il 2013).

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.