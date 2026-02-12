Lazio-Atalanta: analisi e scommesse gratuite e vincenti calcio sulla 25° giornata di Serie A del 14-02-2026

Pronostico Lazio-Atalanta 14 febbraio 2026
12 Febbraio 2026

Una delle sfide più interessanti della 25° giornata di Serie A si gioca sabato alle ore 18:00 dallo Stadio Olimpico, dove la Lazio di Sarri ospita l’Atalanta di Palladino in uno scontro con implicazioni anche nella corsa europea per il campionato di calcio italiano. Pronostico Lazio-Atalanta 14 febbraio 2026.

Pronostico Lazio-Atalanta 14 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Atalanta match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 sfide di Serie A contro l’Atalanta (4V, 4N), anche se ha vinto solo una delle quattro più recenti gare contro i bergamaschi: 1-0 il 6 aprile 2025 al Gewiss Stadium, con una rete di Gustav Eriksen. L’Atalanta ha evitato la sconfitta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio (3V, 4N). 

L’Atalanta è rimasta imbattuta nel 2026 in Serie A, grazie a cinque successi e due pareggi. Nonostante il bilancio dell’Atalanta fuori casa con Raffaele Palladino in Serie A sia in perfetto equilibrio – due vittorie, due pareggi e due sconfitte – i bergamaschi hanno pareggiato le ultime due trasferte di campionato e non terminano in equilibrio tre gare esterne di fila da dicembre 2020 (in quell’occasione contro Spezia, Juventus e Bologna).

La Lazio è la squadra che ha pareggiato più gare di Serie A da dicembre in avanti: sei; nel periodo, i biancocelesti hanno perso solo due volte, ma hanno trovato appena tre successi. La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3N, 2P), proprio la più recente contro il Genoa; inoltre, ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro partite interne e non ha mai subito più di un gol in più incontri domestici di fila in una stagione di Serie A (serie arrivata a quattro anche nel 1932, nel 1943, nel 1950 e nel 2017).

Probabili Formazioni Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Atalanta?

Lazio-Atalanta, sabato 14 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lazio-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.403.202.10
3.403.352.15
3.503.252.15
3.503.302.15
3.503.252.15

Le nostre scommesse su Lazio-Atalanta

La Lazio non ha subito gol nelle ultime due gare contro l’Atalanta in Serie A. La Lazio è l’unica squadra che non ha trovato la rete su sviluppi di calci d’angolo in questa Serie A.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Lazio-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-2, 1-1.

Pedro ha trovato la rete in tre delle sue ultime quattro presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcun centro nelle 16 precedenti; oltre a essere il primo giocatore della Lazio a segno nel massimo campionato dopo aver compiuto 38 anni, è anche il più anziano ad aver realizzato almeno tre gol nel 2026 nei cinque grandi campionati europei.

