Pronostico Inter-Juventus: tutto sul big match della 25° giornata di Serie A, il derby d’Italia del 14 febbraio 2026

Pronostico Inter-Juventus 14 febbraio 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
12 Febbraio 2026

L’attesa per la 25° giornata di Serie A è tutta su San Siro, che sabato sera, alle ore 20:45, ospita il derby d’Italia, un grande classico tra nerazzurri e bianconeri che arrivano a questo scontro rispettivamente al primo e al quarto posto di classifica nel campionato di calcio italiano. Pronostico Inter-Juventus 14 febbraio 2026.

Pronostico Inter-Juventus 14 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Juventus match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2N, 4P) e inoltre ha perso le due più recenti. Il bilancio delle ultime nove sfide di campionato a San Siro tra Inter e Juventus è in perfetto equilibrio, con tre vittorie a testa e tre pareggi; dopo il 4-4 del 27 ottobre 2024, i nerazzurri possono pareggiare due incontri casalinghi consecutivi in Serie A contro i bianconeri per la prima volta da ottobre 2002 (tre in quell’occasione).

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1P), tanti successi esterni quanti ne aveva registrati nelle precedenti 14 gare fuori casa in campionato (5N, 5P), tra le gestioni di Thiago Motta, Igor Tudor e l’inizio dell’esperienza con Luciano Spalletti.

Negli scontri diretti tra le prime quattro squadre attualmente in classifica in questa Serie A, l’Inter è quella che ha ottenuto meno punti, appena uno, mentre Juventus, Napoli e Milan sono tutte a quota sette. Inter e Juventus sono le due squadre che hanno registrato più sequenze di almeno 10 passaggi in questa Serie A (rispettivamente 383 e 374); inoltre, solo la Roma (315) ha registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto a nerazzurri (299) e bianconeri (293) nel torneo in corso.

Pronostico Inter-Juventus 14 febbraio 2026

Pronostico Inter-Juventus 14 febbraio 2026

Probabili Formazioni Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Juventus?

Inter-Juventus, sabato 14 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inter-Juventus
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.953.254.00
1.953.403.70
1.983.303.95
2.003.254.00
1.953.354.00

Le nostre scommesse su Inter-Juventus

La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol); inoltre, queste sono le due squadre che hanno giocato più palloni in area avversaria (837 e 784), tentato più conclusioni in porta (151 e 146) e, dal punto di vista difensivo, hanno subito meno tiri nello specchio nel torneo in corso (63 e 64). Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati prodotti ben 16 gol (una media di 5.3 a incontro).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.91

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Inter-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 2-1, 0-0.

Kenan Yildiz (a quota otto gol in questo campionato) può diventare, con un centro, il primo giocatore della Juventus a realizzare almeno nove reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni a partire da Roberto Bettega, che ne realizzò 13 nel 1970/71; inoltre, sono tre le sue marcature nella competizione contro l’Inter – con meno di 21 anni hanno fatto meglio nel torneo contro i nerazzurri solo Giuseppe Virgili (cinque reti con la Fiorentina, tra il 1955 e il 1956), Guglielmo Trevisan (quattro con la Triestina, tra il 1937 e il 1938) e Vinicio Viani (quattro con la Fiorentina, tra il 1933 e il 1934).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Pisa-Milan: analisi, formazioni, quote e scommesse sull’anticipo della 25° giornata di Serie A del 13-02-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Pisa-Milan: analisi, formazioni, quote e scommesse sull’anticipo della 25° giornata di Serie A del 13-02-2026
12 Febbraio 2026
Pronostico Como-Fiorentina: analisi e scommesse sul match della 25° giornata di Serie A del 14 febbraio 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Fiorentina: analisi e scommesse sul match della 25° giornata di Serie A del 14 febbraio 2025
12 Febbraio 2026
Lazio-Atalanta: analisi e scommesse gratuite e vincenti calcio sulla 25° giornata di Serie A del 14-02-2026
Pronostici Serie A
Lazio-Atalanta: analisi e scommesse gratuite e vincenti calcio sulla 25° giornata di Serie A del 14-02-2026
12 Febbraio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.