Il lunch match domenicale della 25° giornata di Serie A si gioca alle ore 20:45 in Friuli, con l’Udinese che ospita il Sassuolo, in un classico scontro da centro classifica a cui entrambe si presentano dopo la sconfitta nell’ultimo turno del campionato di calcio italiano. Pronostico Udinese-Sassuolo 15 febbraio 2026.

Pronostico Udinese-Sassuolo 15 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Sassuolo match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo è imbattuto da quattro sfide contro l’Udinese in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso cinque delle sette precedenti (2N). L’Udinese è imbattuta da sei sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), segnando complessivamente 13 gol in questo parziale, una media di 2.2 reti a incontro.

L‘Udinese ha vinto solo tre delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie con meno punti in classifica a inizio giornata, perdendo in ben cinque occasioni nel parziale (1N), tra cui una nella gara d’andata contro il Sassuolo. L’Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime nove gare di Serie A disputate nell’anticipo domenicale (4N, 5P); dall’altra parte, il Sassuolo ha vinto tre delle quattro partite disputate domenica alle 12.30 in questo campionato (tra cui il confronto d’andata con i friulani).

Nonostante la sconfitta contro l’Inter nell’ultima giornata, il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 12 partite di Serie A (4N, 6P). Il Sassuolo non ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (2N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (1N); dall’altra parte, l’Udinese ha ottenuto i tre punti in appena due degli ultimi sette incontri casalinghi in campionato, a fronte di due pareggi e tre ko nel periodo.

Probabili Formazioni Udinese-Sassuolo

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta, Zaniolo. All. Runjaic

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Sassuolo?

Udinese-Sassuolo, domenica 15 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Udinese-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Udinese-Sassuolo

Sia Udinese che Sassuolo hanno trovato la rete nei precedenti sette confronti tra le due squadre in Serie A, realizzando 25 gol nel parziale, una media di 3.6 a incontro. Solo l’Inter (sei) ha segnato più gol in seguito a un recupero offensivo rispetto al Sassuolo in questa Serie A (quattro, come il Bologna). Giochiamo su almeno 3 gol totali, se ce ne saranno solo 2 avremo comunque mezzo rimborso sull’investimento della puntata.

PRONOSTICO: OVER 2.25 (AH) @1.98

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Udinese-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 1-3.

Andrea Pinamonti ha segnato quattro gol contro l’Udinese in Serie A, solo contro la Roma (cinque) ha fatto meglio (quattro centri anche contro il Bologna); tuttavia, l’attaccante del Sassuolo è il giocatore che ha tentato più conclusioni nel massimo campionato dalla seconda metà di novembre senza segnare: 25.

