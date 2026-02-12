Domenica pomeriggio, ore 15:00, si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremone questo match della 25° giornata di Serie A, con i grigio rossi che ospitano il Genoa che ha dato filo da torcere al Napoli lo scorso turno, ma il Grifone è uscito sconfitto. Pronostico Cremonese-Genoa 15 febbraio 2026.

Pronostico Cremonese-Genoa 15 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Genoa match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Cremonese ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in Serie A e non ha mai ottenuto quattro vittorie di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato (tre anche contro il Padova tra il 1995 e il 1996). Dopo aver vinto sei delle prime sette sfide contro la Cremonese in Serie A (1P), il Genoa ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite contro i grigiorossi nel massimo campionato.

Nelle ultime 10 giornate di Serie A, la Cremonese è la formazione che ha sia guadagnato meno punti (solo tre – 3N, 7P) che segnato meno reti (soltanto tre), restando a secco di reti ben otto volte nel periodo. La Cremonese ha vinto solo una delle ultime 10 partite allo Zini in campionato (5N, 4P).

Dall’arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (lo scorso 6 novembre), il Grifone è 11° in classifica in Serie A con 17 punti in 14 match, al pari dell’Udinese; nel periodo solo Inter (33), Juventus (27) e Como (25) hanno segnato più gol del club ligure (23, come il Milan) in campionato.

Probabili Formazioni Cremonese-Genoa

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Genoa?

Cremonese-Genoa, domenica 15 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Cremonese-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cremonese-Genoa

La Cremonese è l’unica squadra ad aver subito più gol nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco in questa stagione di Serie A: 18 vs 15.

PRONOSTICO: OVER 0.5 GOL 1°TEMPO @1.53

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Cremonese-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 2-2.

Federico Bonazzoli ha realizzato quattro gol contro il Genoa in Serie A, tutti nei quattro confronti più recenti – inclusa l’ultima delle sue due doppiette nel massimo campionato lo scorso 29 ottobre; contro nessuna squadra il classe ’97 ha segnato più reti nel torneo (quattro anche contro il Cagliari).

