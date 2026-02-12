Pronostico Parma-Hellas Verona: analisi, formazioni e scommesse gratis sulla 25° giornata di Serie A del 15-02-2026

Pronostico Parma-Verona 15 febbraio 2026
Pronostici Serie A
12 Febbraio 2026

Il Parma è tornato al successo lo scorso turno di campionato e per la 25° giornata di Serie A, domenica pomeriggio, ospita il fanalino di coda Hellas Verona, con fischio d’inizio alle ore 15:00 dallo Stadio Tardini. Pronostico Parma-Verona 15 febbraio 2026.

Pronostico  Parma-Verona 15 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Hellas Verona match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo il successo per 2-1 nel match d’andata dello scorso 23 novembre, il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Hellas Verona in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1996/97 con Carlo Ancelotti allenatore. L’Hellas Verona ha vinto l’ultima trasferta contro il Parma in Serie A (3-2 il 15 dicembre 2024) e non ha mai ottenuto due successi fuori casa di fila contro i ducali nel massimo campionato.

Il Parma ha vinto solo una delle ultime 10 gare al Tardini in campionato (3N, 6P): 1-0 contro la Fiorentina lo scorso 27 dicembre. Considerando le sfide tra le ultime sette squadre attualmente in classifica in Serie A (Parma, Genoa, Cremonese, Lecce, Fiorentina, Pisa ed Hellas Verona), il Parma è la formazione che ha guadagnato più punti (15 in otto sfide – 4V, 3N, 1P); l’Hellas Verona invece è quella una di quelle che ha pareggiato più gare in questi confronti (cinque, come il Genoa), ottenendo otto punti in otto gare, solo Pisa (sette) e Fiorentina (cinque) hanno guadagnato meno punti.

Soltanto il Pisa (12) ha pareggiato più partite dell’Hellas Verona (nove, al pari di Atalanta, Lazio e Fiorentina) in questo campionato. In più, dopo lo 0-0 contro il Pisa nel match più recente, l’Hellas Verona potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Pisa e Cagliari in quel caso).

Probabili Formazioni Parma-Hellas Verona

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Hellas Verona?

Parma-Verona, domenica 15 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Parma-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Parma-Hellas Verona
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.352.903.40
2.303.003.25
2.402.853.45
2.352.853.40
2.352.853.50

Le nostre scommesse su Parma-Hellas Verona

Parma ed Hellas Verona non hanno segnato in ben 12 partite in questo campionato (al pari del Pisa), solamente il Lecce (13) è rimasta a secco di gol in più gare differenti nella Serie A 2025/26.

PRONOSTICO: GOL NO @1.77

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Parma-Hellas Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-2.

Tutte le sei reti di Mateo Pellegrino in questo campionato sono state segnate contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica, inclusa l’ultima delle sue tre doppiette in generale nel torneo (proprio contro l’Hellas Verona lo scorso 23 novembre).

