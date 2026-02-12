Pronostico Torino-Bologna: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 25° giornata Serie A del 15-02-2026

Pronostico Torino-Bologna 15 febbraio 2026
Pronostici Serie A
12 Febbraio 2026

Per la 25° giornata di Serie A si gioca a Torino, dove i granata domenica alle ore 18:00, ospitano un Bologna in crisi e in calo nel campionato di calcio italiano. Pronostico Torino-Bologna 15 febbraio 2026.

Pronostico Torino-Bologna 15 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Bologna match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match contro il Torino in campionato (3V, 2N), registrando quattro clean sheet nel periodo. Dopo lo 0-0 nel match d’andata dello scorso 29 ottobre, Torino e Bologna potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2020/21. Il Torino non ha segnato in entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Bologna in campionato.

Dopo l’1-0 contro il Lecce nel match casalingo più recente, il Torino potrebbe vincere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Napoli e Genoa) – mentre l’ultima volta che ha registrato due clean sheet di fila all’Olimpico Grande Torino risale al periodo tra marzo e maggio 2024 (cinque in quel caso).

Il Bologna ha perso le ultime quattro partite di campionato e l’ultima volta che ha registrato cinque sconfitte consecutive nella stessa stagione di Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2011 con Alberto Malesani allenatore. 

Probabili Formazioni Torino-Bologna

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Pedersen; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. All. Italiano

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Bologna?

Torino-Bologna, domenica 15 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Torino-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Bologna

Da inizio dicembre 2025 il Bologna è la squadra che ha sia perso più partite (8 su 12) che subito il maggior numero di reti (23) in Serie A.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.60

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Torino-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-2.

Jonathan Rowe è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (otto) tra quelli che non sono ancora riusciti a segnare in questa stagione di Serie A. In generale, solo Matteo Politano e Jesús Rodríguez (entrambi 34) hanno tentato più conclusioni totali rispetto al classe 2003 (26) tra i calciatori a secco di reti nel campionato in corso.

