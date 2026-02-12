Per la 25° giornata di Serie A si gioca a Torino, dove i granata domenica alle ore 18:00, ospitano un Bologna in crisi e in calo nel campionato di calcio italiano. Pronostico Torino-Bologna 15 febbraio 2026.
Pronostico Torino-Bologna 15 febbraio 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Bologna match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Bologna è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match contro il Torino in campionato (3V, 2N), registrando quattro clean sheet nel periodo. Dopo lo 0-0 nel match d’andata dello scorso 29 ottobre, Torino e Bologna potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2020/21. Il Torino non ha segnato in entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Bologna in campionato.
Dopo l’1-0 contro il Lecce nel match casalingo più recente, il Torino potrebbe vincere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Napoli e Genoa) – mentre l’ultima volta che ha registrato due clean sheet di fila all’Olimpico Grande Torino risale al periodo tra marzo e maggio 2024 (cinque in quel caso).
Il Bologna ha perso le ultime quattro partite di campionato e l’ultima volta che ha registrato cinque sconfitte consecutive nella stessa stagione di Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2011 con Alberto Malesani allenatore.
Probabili Formazioni Torino-Bologna
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Pedersen; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. All. Italiano
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Bologna?
Torino-Bologna, domenica 15 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.
Migliori quote per Torino-Bologna
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Torino-Bologna
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.25
|3.25
|2.25
|3.20
|3.25
|2.25
|3.15
|3.205
|2.30
|3.15
|3.20
|2.30
|3.15
|3.20
|2.30
Le nostre scommesse su Torino-Bologna
Da inizio dicembre 2025 il Bologna è la squadra che ha sia perso più partite (8 su 12) che subito il maggior numero di reti (23) in Serie A.
PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.60
Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Torino-Bologna
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-2.
Jonathan Rowe è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (otto) tra quelli che non sono ancora riusciti a segnare in questa stagione di Serie A. In generale, solo Matteo Politano e Jesús Rodríguez (entrambi 34) hanno tentato più conclusioni totali rispetto al classe 2003 (26) tra i calciatori a secco di reti nel campionato in corso.
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.