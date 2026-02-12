Non solo il big match del derby d’Italia tra Inter e Juve, in questa 25° giornata di Serie A si gioca anche un altra sfida davvero importante e interessante, alle ore 20:45 dallo Stadio Maradona. Pronostico Napoli-Roma 15 febbraio 2026.

Pronostico Napoli-Roma 15 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Roma match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (7V, 4N): l’unico successo dei giallorossi nel periodo è arrivato il 23 dicembre 2023. Il Napoli ha evitato la sconfitta nelle ultime sette partite casalinghe contro la Roma in Serie A (4V, 3N), l’ultimo successo dei giallorossi in trasferta contro i partenopei in campionato risale al 3 marzo 2018 con Eusebio Di Francesco allenatore (4-2 in quel caso).

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 22 gare casalinghe di campionato (16V, 6N), l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte interne in Serie A risale al periodo tra febbraio 1986 e febbraio 1988 (31 in quel caso con Ottavio Bianchi allenatore). Da una parte nessuna squadra ha subito più gol su calcio di rigore del Napoli (cinque, al pari di Genoa e Udinese), dall’altra la Roma è l’unica formazione a non aver ancora ricevuto un rigore a sfavore in questa stagione di Serie A.

La Roma ha guadagnato almeno 46 punti dopo 24 match stagionali in Serie A per la prima volta dal 2017/18 (47, in quel caso vinse anche la 25ª partita salendo a quota 50 punti). La Roma (7V, 5P) è una delle uniche tre formazioni, insieme a Inter e Brentford, a non aver ancora pareggiato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l’ultimo segno “X” dei giallorossi fuori casa in Serie A risale infatti allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).

Probabili Formazioni Napoli-Roma

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Roma?

Napoli-Roma, domenica 15 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Napoli-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Roma

Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide da allenatore contro la Roma in Serie A (5V, 4N), l’ultimo successo dei giallorossi in campionato contro il tecnico salentino risale al 16 febbraio 2013 (in Roma-Juventus 1-0 con gol di Francesco Totti). Nelle sfide tra le prime cinque squadre attualmente in classifica in Serie A, la Roma è quella che ha guadagnato meno punti: solo uno in cinque gare (pareggio contro il Milan lo scorso 25 gennaio); i giallorossi sono anche la formazione ad aver segnato meno gol (due) in questi confronti. Dall’altro lato, solo il Milan (11 in cinque match) ha ottenuto più punti del Napoli (10 in sei partite – al pari della Juventus, con cinque sfide).

PRONOSTICO: NAPOLI (0, -0.5 AH) @1.98

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Napoli-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 0-2.

Rasmus Højlund, autore di otto gol in 20 presenze in questo campionato, è ad una sola rete dall’eguagliare le marcature della sua unica precedente stagione di Serie A (nove nel 2022/23 con l’Atalanta ma in 32 gare). La Roma è, inoltre, l’unica avversaria contro cui il danese ha vinto il 100% delle sfide in Serie A (3/3), tra le formazioni affrontate almeno tre volte.

