La 25° giornata di Serie A si concluderà in Sardegna con il posticipo di lunedì sera che è uno scontro importante, soprattutto per il Lecce, per fare punti salvezza mentre il Cagliari è più tranquillo anche se dopo 3 vittorie consecutive si è arreso 0-2 lo scorso turno a Roma. Pronostico Cagliari-Lecce 16 febbraio 2026.

Pronostico Cagliari-Lecce 16 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Lecce match valido per la 25° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha vinto le ultime due sfide contro il Lecce in campionato. Il Cagliari è rimasto imbattuto in 10 delle 11 partite casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 4N), l’unico successo dei giallorossi in trasferta contro i sardi nel massimo campionato risale al 26 febbraio 2012 (2-1 con Serse Cosmi allenatore con reti di Muriel e Bertolacci).

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite all’Unipol Domus contro Juventus ed Hellas Verona; i sardi non registrano almeno tre successi casalinghi di fila in Serie A dal periodo tra ottobre e dicembre 2019 (quattro in quel caso). Dopo i due clean sheet interni consecutivi contro Juventus ed Hellas Verona, il Cagliari potrebbe non subire gol in tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2011.

Dopo il successo per 2-1 contro l’Udinese nel match più recente, il Lecce potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questo campionato – l’ultima volta risale infatti alle ultime due giornate dello scorso torneo (contro Torino e Lazio).

Probabili Formazioni Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro Dossena, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Lecce?

Cagliari-Lecce, lunedì 16 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Lecce

Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei trasferte di Serie A, realizzando soltanto una rete (1-1 contro la Juventus lo scorso 3 gennaio) e inoltre l’unico successo dei giallorossi in trasferta contro i sardi nel massimo campionato risale al 26 febbraio 2012.

PRONOSTICO: CAGLIARI (0, -0.5 AH) @1.83

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Cagliari-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 1-0.

Sebastiano Esposito è il giocatore del Cagliari che è stato coinvolto in più gol in questo campionato (sette – tre reti e quattro assist in 23 presenze), solo una partecipazione in meno della scorsa stagione di Serie A (otto, tutte reti in 33 match con l’Empoli).

