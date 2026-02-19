La 26° giornata di Serie A inizia al Mapei Stadium con i neroverdi in ottima forma grazie a 3 vittorie nelle ultime 4 giornate che li hanno portati al 10° posto, e a Reggio Emilia arriva un Hellas Verona che al contrario è all’ultimo posto e cerca disperatamente punti per la salvezza che sembra sempre più complicata. Pronostico Sassuolo-Verona 20 febbraio 2026.

Pronostico Sassuolo-Verona 20 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Hellas Verona match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Sassuolo e Hellas Verona non hanno pareggiato alcuno degli ultimi nove match di campionato – sei vittorie per gli emiliani e tre per i veneti nel parziale.

Il Sassuolo non ha vinto nelle ultime sei partite contro squadre che occupavano l’ultimo posto in classifica a inizio turno di campionato: cinque pareggi e una sconfitta nella sfida più recente contro il Genoa (1-2 in casa) nel novembre 2025; l’ultimo successo degli emiliani contro queste avversarie in Serie A risale al 26 settembre 2021, contro la Salernitana, proprio al MAPEI Stadium. Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), dopo che non aveva strappato alcun successo nelle precedenti sette (3N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto l’Inter conta più vittorie (quattro) dei neroverdi (tre appunto, al pari dell’Atalanta) in Serie A.

L’Hellas Verona non ha vinto ancora nessuna delle nove partite (3N, 6P) giocate nel 2026 in Serie A. L’Hellas Verona ha perso le ultime due trasferte di campionato (sei reti al passivo). L’Hellas Verona è la squadra con la più bassa percentuale di passaggi riusciti in questa Serie A: soltanto il 74%; peggio dei gialloblù nei Big-5 europei 2025/26 hanno fatto finora soltanto Union Berlino (72%) e Getafe (71%).

Probabili Formazioni Sassuolo-Hellas Verona

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Verona?

Sassuolo-Verona, venerdì 20 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Sassuolo-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Hellas Verona

Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro l’Hellas Verona e potrebbe infilare tre successi consecutivi contro i veneti per la prima volta nella competizione; inoltre, nelle ultime cinque partite giocate in terra emiliana tra le due squadre sono state segnate ben 24 reti in totale, per una media di 4.8 a match. L’Hellas Verona è la squadra che ha subito il maggior numero di gol di testa in questo campionato: 10, dei quali ben nove in trasferta; nei cinque maggiori campionati europei in corso, soltanto il West Ham ha incassato più reti con questo fondamentale (15) – a 10 anche Mainz e Burnley.

PRONOSTICO: OVER 2.0 @1.60

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Sassuolo-Hellas Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.

Andrea Pinamonti – due gol, compreso quello nella sfida di andata, e due assist contro l’Hellas Verona in Serie A – ha preso parte a due reti (un centro e un passaggio vincente) nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese; l’attaccante del Sassuolo non partecipa a una marcatura per due match di fila nel massimo torneo da un anno (a bersaglio nel febbraio 2025 contro Torino e Venezia).

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.