La Juve deve archiviare la figuraccia in Champions League (2-5 contro il Galatasaray) che pregiudica il continuo dei bianconeri in Europa, in questa 26° giornata di Serie A, con un match da non sottovalutare contro il sorprendente Como di Fabregas. Pronostico Juventus-Como 21 febbraio 2026.

Pronostico Juventus-Como 21 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Como match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo 23 risultati utili di fila (14V, 9N), la Juventus ha perso il match di andata contro il Como e potrebbe subire due sconfitte di fila contro i lariani soltanto per la seconda volta in Serie A, dopo quella tra novembre 1950 e gennaio 1952 (tre in quel caso). Il Como ha segnato tre gol negli ultimi due incroci di campionato contro la Juventus (due nella gara di andata).

La Juventus non perde in casa da 16 partite di campionato (11V, 5N) – l’ultima sconfitta dei bianconeri all’Allianz Stadium risale al 9 marzo 2025, 0-4 contro l’Atalanta – soltanto il Napoli vanta una serie aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte (23) rispetto a quella dei bianconeri (16) nel massimo campionato italiano.

Il Como ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro trasferte di campionato – tanti quanti quelli messi assieme nelle nove precedenti – nel periodo (dall’ultimo turno di dicembre), soltanto Milan (14) e Inter (15) hanno fatto meglio nelle gare esterne di questa Serie A rispetto ai lariani (10, come anche il Napoli).

Probabili Formazioni Juventus-Como

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Como?

Juventus-Como, sabato 21 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Juventus-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Como

Nelle tre partite giocate dalla Juventus nel mese di febbraio sono stati segnati ben 14 gol in totale, per una media complessiva di 4.7 reti a match: record in media rispetto alle sfide disputate da qualsiasi altra avversaria in questo mese e quasi il doppio rispetto alla media totale di reti registrata dai bianconeri in tutte le precedenti 22 partite del torneo in corso (2.4). La Juventus ha mandato in gol 17 marcatori differenti: record in questo campionato ma è anche la squadra che conta il maggior numero di conclusioni subite (25) a seguito di un errore commesso durante la partita e una delle due, con il Torino, ad avere poi incassato più gol da questa situazione di gioco: nove, dei quali sei proprio all’Allianz Stadium.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Juventus-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 1-2.

Kenan Yildiz è soltanto uno dei cinque giocatori dei Big-5 campionati europei in corso a vantare almeno 50 conclusioni (72 per il turco) e almeno 50 occasioni create (50 esatte), assieme a Bruno Fernandes (58+78), Michael Olise (66+55), Lamine Yamal (87+58) e Kylian Mbappé (109+53).

