Sabato allo Stadio Via del Mare il Lecce ospita la capolista Inter che continua a dominare il campionato di calcio italiano, in questa 26° giornata di Serie A, anche se è reduce dal pesante ko in Norvegia per la Champions. I salentini sono usciti dalla zona retrocessione grazie alle ultime 2 importanti vittorie. Pronostico Lecce-Inter 21 febbraio 2026.

Pronostico Lecce-Inter 21 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Inter match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l’Inter, senza segnare nelle sei più recenti. Tre delle quattro vittorie totali conquistate dal Lecce contro l’Inter in Serie A sono arrivate in gare interne, compresa l’ultima datata 29 gennaio 2012.

Dopo otto match senza successi (2N, 6P), il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato (contro Udinese e Cagliari); i salentini potrebbero conquistare la posta piena per tre incontri consecutivi per la prima volta in Serie A da novembre 2022-gennaio 2023 (tre in quel caso con Marco Baroni in panchina).

L‘Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva in questa Serie A: 18 sui 60 complessivi (il 30% del totale); di questi, ben 13 sono arrivati a seguito di un corner, record anche in questo caso nel torneo in corso. Considerando le prime 25 partite in assoluto di un tecnico alla guida dell’Inter in Serie A, Cristian Chivu è l’allenatore che vanta il maggior numero di vittorie, ovvero 20 successi sulle 25 sfide complessive (l’80%); un pareggio e quattro sconfitte chiudono il parziale.

Probabili Formazioni Lecce-Inter

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All Chivu

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Inter?

Lecce-Inter, sabato 21 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Lecce-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Inter

Nelle ultime cinque stagioni disputate in Serie A, il Lecce non ha mai vinto contro la capolista a inizio giornata di campionato: 11 le sfide contro queste avversarie, per un bilancio di tre pareggi e ben otto sconfitte, comprese tutte le ultime sei nel torneo (zero gol segnati in questo parziale). L’Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro il Lecce; in caso di clean sheet, quella salentina diventerebbe la squadra contro la quale i nerazzurri vantano la serie aperta più lunga di match di fila senza reti al passivo nel massimo torneo (al momento sei anche contro il Como). L’Inter ha vinto le ultime otto trasferte di campionato senza subire gol nelle cinque più recenti. Dopo i 3 gol subiti nella brutta prova in Champions ci aspettiamo che la squadra di Chivu risponda in campionato, tenendo la porta inviolata in questa trasferta alla portata dei nerazzurri contro i salentini che come abbiamo visto, storicamente faticano a segnare contro l’Inter e in generale in stagione hanno segnato solo 17 gol in 25 partite, si tratta del peggior rendimento del campionato, un reparto offensivo peggiore anche di Verona (19 gol) e Pisa (20) che chiudono la classifica. Prima delle ultime 2 vittorie il Lecce non aveva segnato in 4 partite di fila, compreso lo 0-1 a San Siro proprio contro l’Inter che inoltre mantiene la 4° difesa meno battuta di questa Serie A.

PRONOSTICO: LECCE GOL NO @1.72

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Lecce-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 0-3.

Federico Dimarco potrebbe diventare il primo difensore a fornire assist per cinque partite consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07); più in generale, sarebbe soltanto il 5° giocatore a riuscirci nel periodo, dopo Antonio Cassano, Gianni Munari, Miralem Pjanic e Lorenzo Insigne (quest’ultimo due volte).

