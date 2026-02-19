Sabato sera in Sardegna il Cagliari ospita la Lazio nella 26° giornata di Serie A. Andiamo a vedere analisi, statistiche, probabili formazioni, quote, guida tv e tutto quello che serve per il Pronostico Cagliari-Lazio 21 febbraio 2026.

Pronostico Cagliari-Lazio 21 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Lazio match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari non vince da 21 partite di Serie A contro la Lazio – tre pareggi e ben 18 sconfitte nel parziale – l’ultimo successo degli isolani contro i biancocelesti nel massimo campionato risale al 19 maggio 2013.

Dopo tre vittorie di fila, il Cagliari ha perso le ultime due gare di campionato, entrambe per 0-2. Dopo tre sconfitte interne di fila rimediate tra settembre e ottobre scorsi, il Cagliari ha perso soltanto due delle ultime sette partite (3V, 2N) giocate all’Unipol Domus in questo campionato; tuttavia, una di queste è arrivata proprio nell’ultimo turno contro il Lecce (0-2).

La Lazio non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime nove partite di campionato, per un bilancio di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte nel periodo, inclusa quella dell’ultimo turno contro l’Atalanta; i biancocelesti potrebbero subire due ko consecutivi nel girone di ritorno della Serie A per la prima volta da marzo 2024 (tre in quel caso), quando sulla panchina dei capitolini sedeva ancora Maurizio Sarri. La Lazio ha chiuso in parità le ultime due trasferte di campionato (contro Lecce e Juventus). La Lazio è l’unica squadra a non avere ancora segnato alcun gol a seguito di un corner nei cinque maggiori campionati europei 2025/26.

Probabili Formazioni Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Lazio?

Cagliari-Lazio, sabato 21 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Lazio

La Lazio ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A disputate contro il Cagliari. Dopo avere vinto tutti i primi cinque incroci casalinghi in assoluto in Serie A contro la Lazio, il Cagliari ha conquistato lo stesso numero di successi in tutte le successive 33 gare interne contro i biancocelesti nella competizione (11N, 17P), perdendo tutte le sei più recenti, con un punteggio complessivo di 14-4.

PRONOSTICO: LAZIO (0, -0.5 AH) @2.05

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Cagliari-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

Contro nessuna squadra Danilo Cataldi ha preso parte a più gol che contro il Cagliari in Serie A: tre (2G+1A), al pari dell’Hellas Verona; il centrocampista della Lazio ha partecipato a sei marcature in questo campionato (3G+3A), cioè una in più rispetto a quelle messe assieme (cinque) nelle tre stagioni precedenti, con Lazio e Fiorentina, ma in 82 partite.

