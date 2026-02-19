Il Genoa è tornato al pareggio dopo 2 sconfitte, ma le vittorie sono calate per il Grifone che domenica, nel lunch match, ospita a Marassi il Torino che è solo 3 punti avanti, in questa 26° giornata di Serie A. Pronostico Genoa-Torino 22 febbraio 2026.

Pronostico Genoa-Torino 22 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Torino match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 partite (9V, 5N) giocate contro il Genoa in Serie A. Dopo quattro sconfitte interne consecutive, il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide giocate contro il Torino in Serie A al Ferraris (1V, 2N), tenendo la porta inviolata in ciascuna di queste.

Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sei partite di campionato. Il Genoa è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio nel 2026 in Serie A: sette; in generale, nel torneo in corso, quella ligure è seconda soltanto alla Fiorentina (22) per punti lasciati per strada una volta sopra nel punteggio (20, esattamente il doppio rispetto ai 10 degli avversari di giornata).

A partire da dopo la sosta della Nazionale italiana (metà novembre), il Torino è una delle due squadre che hanno subito più sconfitte (nove, come l’Hellas Verona) e più reti (28, al pari del Pisa) in Serie A. Nelle ultime tre trasferte di campionato, il Torino ha subito una media di 3.3 reti a partita (10 nel complesso): più del doppio rispetto alla media di gol incassati in tutte le precedenti nove gare esterne di questa Serie A: 1.3 a match (12 marcature totali al passivo).

Probabili Formazioni Genoa-Torino

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata. All. Baroni.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Torino?

Genoa-Torino, domenica 22 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Genoa-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Torino

Il Torino ha una differenza reti di -19 (25 gol segnati e 44 subiti) in questo campionato: la terza peggiore dopo quelle di Pisa (-22) e Hellas Verona (-24); soltanto in due occasioni la squadra granata ha registrato una differenza peggiore dopo 26 match di Serie A: nel 2002/03 (-26) e nel 1958/59 (-27). Si affrontano la squadra che in percentuale ha segnato più gol su svliluppi di palla inattiva in questa Serie A (il Genoa con il 48%, ovvero 14 sui 29 totali) e quella che invece ha incassato più reti dalla situazione di gioco opposta, su azione (il Torino con 34 sui 44 complessivi).

PRONOSTICO: GENOA (0, -0.5 AH) @1.95

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Genoa-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 3-2.

Nikola Vlasic ha già registrato la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A con sei marcature in 24 partite, superando così le cinque reti in 30 gare dello scorso campionato. L’unico centrocampista dei granata ad avere messo a referto più gol in una singola stagione del massimo torneo nell’era dei tre punti a vittoria è stato Alessandro Rosina (nove nel 2006/07 e otto nel 2007/08).

