La sfida più attesa della 26° giornata di Serie A si gioca domenica pomeriggio a Bergamo, con la Dea al 6° posto e in forma in campionato (ma che ha perso in settimana in Champions a Dortmund) contro un Napoli al 3° posto dopo il 2-2 contro la Roma nello scorso turno, con la squadra di Conte già fuori dopo la prima fase di Champions. Pronostico Atalanta-Napoli 22 febbraio 2026.

Pronostico Atalanta-Napoli 22 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Napoli match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime 21 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A c’è stato appena un pareggio, con otto successi della Dea e 12 dei partenopei a completare il parziale; nello specifico, i partenopei hanno vinto sei delle ultime otto gare contro la Dea nel torneo (2P), segnando sempre almeno due reti in queste vittorie. L’Atalanta ha perso le ultime quattro gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, le stesse sconfitte incassate nel quadruplo delle sfide interne precedenti contro i campani nella competizione (8V, 4N, 4P).

In una classifica che considera solo il rendimento nel 2026, l‘Atalanta sarebbe seconda con 20 punti, alle spalle dell’Inter a quota 25 (con una partita in più disputata rispetto alla Dea); inoltre, quella bergamasca è una delle tre squadre (con Inter e Milan) ancora imbattute in questo anno solare in Serie A. Da quando Raffaele Palladino siede sulla panchina della Dea (12° turno proprio contro il Napoli), i bergamaschi hanno effettuato 24 tiri a seguito di contropiede, meno solo del Torino (25) nel periodo – nell’ultimo match casalingo (vs Cremonese), l’Atalanta ha collezionato quattro ripartenze del genere, tutte terminate con un tiro.

Da inizio 2026 nessuna squadra ha pareggiato più gare del Napoli in Serie A (quattro, come Milan, Genoa e Pisa). Il Napoli è la squadra che ha subito più rigori a sfavore (otto) e incassato più reti dagli 11 metri (sei) in questo campionato; nelle ultime 20 edizioni di Serie A (2006/07), in nessuna stagione i partenopei hanno mai affrontato più tiri dal dischetto: otto anche nel 2009/10 e nel 2019/20.

Probabili Formazioni Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund. All. Conte.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Napoli?

Atalanta-Napoli, domenica 22 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Atalanta-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Napoli

Dalla stagione 2018/19, ossia nelle ultime 15 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, sono sempre stati segnati almeno due gol a partita, per una media di 3.7 ad incontro (3-1 Napoli all’andata). Nelle ultime quattro partite, i partenopei hanno incassato otto reti (media di due a match).

PRONOSTICO: OVER 2.25 (Asian) @1.85

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Atalanta-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 1-3.

Gianluca Scamacca ha realizzato tre gol contro il Napoli in Serie A, di cui due nelle ultime due sfide contro i partenopei – solo contro Cagliari ed Empoli (entrambe quattro) ne ha segnati di più; il classe ’99 è andato a segno in tre presenze di fila contro una singola squadra nella massima serie soltanto in un’occasione, tra il 2022 e il 2025 contro l’Hellas Verona.

