Domenica alle ore 18:00 a San Siro va in scena la sfida tra rossoneri e ducali. Il Milan ha dovuto giocare in settimana il recupero del match contro il Como, e ora la squadra di Allegri torna in campo per la 26° giornata di Serie A. Pronostico Milan-Parma 22 febbraio 2026.

Pronostico Milan-Parma 22 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Parma match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie.

Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.

Il Parma ha raccolto 29 punti in questo campionato dopo 25 gare giocate, nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie solo in una stagione i gialloblù hanno fatto meglio a questo punto del torneo: 35 nel 2019/20, campionato concluso in 11ª posizione. Il Parma è la squdra che ha segnato meno gol nei primi tempi (sette); in aggiunta, in una classifica che considera solo il rendimento delle prime frazioni, i gialloblù sarebbero a quota 23 punti in questo campionato e al di sopra solo di Pisa (20) e Fiorentina (22).

Probabili Formazioni Milan-Parma

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Parma?

Milan-Parma, domenica 22 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Milan-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Parma

Dopo il 2-2 nella gara di andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1993/94 e il 2007/08; inoltre, in ben 14 delle ultime 15 partite tra queste due squadre entrambe le formazioni sono andate a segno (3.9 gol in media nel periodo). Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall’altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri. Il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell’Inter (13.0%).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.80

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Milan-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 4-0.

Rafael Leão ha eguagliato i gol segnati nell’intero scorso campionato (otto in 34 partite) e potrebbe arrivare ad almeno nove reti stagionali in Serie A per la prima volta dal 2023/24; il portoghese, inoltre, ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, incluso il gol nel match di andata, il suo secondo centro su rigore nella massima serie (dopo quello contro la Fiorentina lo scorso ottobre).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.