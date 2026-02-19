Pronostici Serie A: statistiche, guida tv, quote e scommesse sul Milan-Parma, 26° giornata di Serie A del 22-02-2026

Pronostico Milan-Parma 22 febbraio 2026
Pronostici Serie A
di
19 Febbraio 2026

Domenica alle ore 18:00 a San Siro va in scena la sfida tra rossoneri e ducali. Il Milan ha dovuto giocare in settimana il recupero del match contro il Como, e ora la squadra di Allegri torna in campo per la 26° giornata di Serie A. Pronostico Milan-Parma 22 febbraio 2026.

Pronostico Milan-Parma 22 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Parma match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie.

Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.

Il Parma ha raccolto 29 punti in questo campionato dopo 25 gare giocate, nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie solo in una stagione i gialloblù hanno fatto meglio a questo punto del torneo: 35 nel 2019/20, campionato concluso in 11ª posizione. Il Parma è la squdra che ha segnato meno gol nei primi tempi (sette); in aggiunta, in una classifica che considera solo il rendimento delle prime frazioni, i gialloblù sarebbero a quota 23 punti in questo campionato e al di sopra solo di Pisa (20) e Fiorentina (22).

Pronostico Milan-Parma 22 febbraio 2026

Pronostico Milan-Parma 22 febbraio 2026

Probabili Formazioni Milan-Parma

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Parma?

Milan-Parma, domenica 22 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Milan-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Milan-Parma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.335.009.00
1.335.009.50
1.325.209.40
1.305.259.00
1.325.259.00

Le nostre scommesse su Milan-Parma

Dopo il 2-2 nella gara di andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1993/94 e il 2007/08; inoltre, in ben 14 delle ultime 15 partite tra queste due squadre entrambe le formazioni sono andate a segno (3.9 gol in media nel periodo). Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall’altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri. Il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell’Inter (13.0%).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.80

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Milan-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 4-0.

Rafael Leão ha eguagliato i gol segnati nell’intero scorso campionato (otto in 34 partite) e potrebbe arrivare ad almeno nove reti stagionali in Serie A per la prima volta dal 2023/24; il portoghese, inoltre, ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, incluso il gol nel match di andata, il suo secondo centro su rigore nella massima serie (dopo quello contro la Fiorentina lo scorso ottobre).

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
