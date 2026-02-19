Pronostico Roma-Cremonese: analisi, quote e scommesse 26° giornata di Serie A del 22 febbraio 2026

Pronostico Roma-Cremonese 22 febbraio 2026
19 Febbraio 2026

Domenica sera, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico la Roma ospita la Cremonese. I giallorossi rientrano dal 2-2 di Napoli mentre la Cremonese ha pareggiato dopo 3 sconfitte, ma i grigiorossi sono in evidente calo dopo un avvio di campionato sopra le attese, vedremo se cambieranno passo in questa 26° giornata di Serie A. Pronostico Roma-Cremonese 22 febbraio 2026.

Pronostico Roma-Cremonese 22 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Cremonese match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare contro la Cremonese in Serie A (1P). La Roma ha vinto sei delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A (1N, 1P), segnando in media esattamente tre gol a partita; ad una sfida interna contro i grigiorossi, inoltre, risale anche il più largo successo mai ottenuto dai giallorossi nella massima serie (9-0 il 13 ottobre 1929).

La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro gare in Serie A (2N, 1P), dopo che aveva registrato tre successi di fila, ma ha vinto tutte le quattro sfide disputate in questo campionato contro squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 7-1; più in generale, i giallorossi contano ben 14 successi nelle ultime 15 gare contro queste formazioni in Serie A. La Roma ha subito solo sei gol dopo 12 match casalinghi in questo campionato (media di 0.5), nei maggiori cinque tornei europei solo Paris Saint-Germain (quattro), Barcellona e Lens (entrambe cinque) hanno fatto meglio; tuttavia, i giallorossi non hanno mai ottenuto due clean sheet in casa di fila in questo torneo (2-0 vs Cagliari nell’ultima gara all’Olimpico).

Dopo lo 0-0 contro il Genoa nell’ultima giornata, la Cremonese potrebbe ottenere due risultati utili di fila per la prima volta da inizio dicembre, nelle vittorie contro Bologna e Lecce; dopo quella serie di successi, tuttavia, i grigiorossi hanno raccolto solo quattro punti in 11 partite, segnando appena tre reti, entrambi record negativi della Serie A nel periodo.

Pronostico Roma-Cremonese 22 febbraio 2026

Pronostico Roma-Cremonese 22 febbraio 2026

Probabili Formazioni Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Cremonese?

Roma-Cremonese, domenica 22 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Cremonese
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.384.509.00
1.364.5010.00
1.354.809.20
1.354.758.75
1.354.759.00

Le nostre scommesse su Roma-Cremonese

La Roma ha subito 10 gol in meno rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals in questo campionato (16 reti incassate a fronte di un xGa di 26.0) – record condiviso con la Lazio – mentre la Cremonese è la squadra che ha subito più tiri nello specchio nel torneo in corso (142, almeno 10 più di qualsiasi altra formazione). Nessuna squadra ha subito più gol della Cremonese nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato (sette, come il Sassuolo); in generale, i grigiorossi sono la formazione che ha incassato in percentuale più reti nella prima frazione di gioco (55% – 18/33).

PRONOSTICO: ROMA 1°TEMPO @1.88

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Roma-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 4-1.

Prima di Donyell Malen l’ultimo giocatore ad aver segnato con la Roma due marcature multiple consecutive in Serie A era stato Henrikh Mkhitaryan nel novembre 2020 (tripletta vs Genoa e doppietta vs Parma); nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), nessun giocatore è mai arrivato a tre presenze di fila nella competizione segnando almeno due reti con la maglia giallorossa.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
