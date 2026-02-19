Il primo posticipo del lunedì per la 26° giornata di Serie A si gioca al Franchi, con un derby toscano ad alta tensione visto che si sfidano terzultima e penultima in campionato, che rischiano la retrocessione. Pronostico Fiorentina-Pisa 23 febbraio 2026.

Pronostico Fiorentina-Pisa 23 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Pisa match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A. Il Pisa ha vinto solo uno dei 15 match contro la Fiorentina in Serie A (7N, 7P): 2-1 il 29 novembre 1987 all’Arena Garibaldi. La Fiorentina è imbattuta nelle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 3N), subendo solo tre reti in queste gare e vincendo le ultime due con un punteggio aggregato di 7-0.

Dopo il successo contro il Como nell’ultimo turno (2-1), la Fiorentina potrebbe trovare due vittorie di fila per la prima volta in questo campionato; in generale, la Viola è rimasta imbattuta in sei delle otto sfide di questo anno solare in Serie A (3V, 3N), dopo aver chiuso le ultime cinque gare del 2025 con quattro sconfitte (1V). Fiorentina (-9.5, 29 gol segnati con 38.5 di xG) e Pisa (-6.5, 20 reti realizzate con 26.5 di xG) sono le due squadre di questo campionato che hanno lo scarto più ampio tra gol all’attivo e marcature attese secondo il modello degli Expected Goals.

Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime 14 gare in Serie A (6N, 8P) e nella sua storia nella massima serie non è mai arrivato a 15 match di fila senza vittoria in una singola stagione. Fiorentina (22) e Pisa (15) sono due delle tre squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa stagione di Serie A – tra di loro il Genoa a quota 20.

Probabili Formazioni Fiorentina-Pisa

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Iling Jr; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. All. Hiljemark.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Pisa?

Fiorentina-Pisa, lunedì 23 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:30.

Migliori quote per Fiorentina-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Pisa

La Fiorentina ha pareggiato ben cinque degli ultimi sette derby toscani in Serie A (1V, 1P), segnando solo quattro reti in questo parziale, mentre il Pisa non ha trovato il successo in alcuno degli ultimi sette (4N, 3P): una sfida contro l’Empoli e le successive sei contro la Viola, restando sempre a secco di reti nel periodo.

PRONOSTICO: PAREGGIO @4.00

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Fiorentina-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-0, 3-1.

Moise Kean è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A e con la maglia della Fiorentina solo una volta ha trovato la rete in almeno tre match di fila in campionato: tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro). Tra i giocatori di questo campionato solo Lautaro Martínez (73) ha tentato più tiri dall’interno dell’area di rigore rispetto all’attaccante viola (72).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.