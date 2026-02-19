La 26° giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera al Dall’Ara, col posticipo tra Bologna e Udinese. Gli emiliani in difficoltà in campionato sono almeno riusciti a interrompere la striscia perdente col 2-1 di Torino la scorsa settimana, mentre l’Udinese ha perso le ultime 2. Pronostico Bologna-Udinese 23 febbraio 2026.

Pronostico Bologna-Udinese 23 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Udinese match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2022/23 e 2003/04. Bologna e Udinese hanno pareggiato le ultime due sfide disputate in casa dei rossoblù in Serie A. Sono cinque i pareggi nelle ultime sei sfide in casa degli emiliani, solo uno in meno di quanto registrato in tutte le precedenti 34 nel torneo (18 vittorie rossoblù, 10 successi friulani e sei pareggi).

Il Bologna ha vinto l’ultima gara di Serie A (2-1 v Torino) chiudendo una striscia di quattro sconfitte consecutive. Il Bologna ha perso le ultime quattro gare al Dall’Ara in campionato e potrebbe subire cinque ko casalinghi di fila solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il periodo tra febbraio e aprile 1991 (con Luigi Radice allenatore).

L’Udinese ha perso le ultime due partite (1-2 vs Lecce e Sassuolo), dopo che aveva ottenuto due successi consecutivi in Serie A; i friulani non perdono tre match di fila dalle ultime tre giornate dello scorso campionato. L’Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 17 trasferte di questo campionato (6V, 10P): 1-1 contro la Cremonese lo scorso 20 ottobre, registrando solo due clean sheet fuori casa nel periodo.

Probabili Formazioni Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano.

UDINESE(4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Udinese?

Bologna-Udinese, lunedì 23 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Bologna-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Udinese

Solo Cremonese e Sassuolo (entrambe sette) hanno incassato più reti dell’Udinese nei primi 15′ di gara in questo campionato (sei, come Hellas Verona e Parma); dall’altro lato, invece, il Bologna è una delle due squadre (assieme al Cagliari) a non aver ancora trovato la rete nel primo quarto d’ora di match.

PRONOSTICO: X PRIMO TEMPO @2.15

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Bologna-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-2.

Il primo gol in Serie A di Riccardo Orsolini è arrivato contro l’Udinese, decisivo per la vittoria interna del Bologna del 30 settembre 2018 (2-1); in generale, l’esterno rossoblù ha preso parte a sette reti contro i friulani (3G+4A) e contro nessuna squadra è stato coinvolto in più reti nella massima serie (sette anche contro Cagliari, Fiorentina e Lecce).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.