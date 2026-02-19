La 26° giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera al Dall’Ara, col posticipo tra Bologna e Udinese. Gli emiliani in difficoltà in campionato sono almeno riusciti a interrompere la striscia perdente col 2-1 di Torino la scorsa settimana, mentre l’Udinese ha perso le ultime 2. Pronostico Bologna-Udinese 23 febbraio 2026.
Pronostico Bologna-Udinese 23 febbraio 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Udinese match valido per la 26° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2022/23 e 2003/04. Bologna e Udinese hanno pareggiato le ultime due sfide disputate in casa dei rossoblù in Serie A. Sono cinque i pareggi nelle ultime sei sfide in casa degli emiliani, solo uno in meno di quanto registrato in tutte le precedenti 34 nel torneo (18 vittorie rossoblù, 10 successi friulani e sei pareggi).
Il Bologna ha vinto l’ultima gara di Serie A (2-1 v Torino) chiudendo una striscia di quattro sconfitte consecutive. Il Bologna ha perso le ultime quattro gare al Dall’Ara in campionato e potrebbe subire cinque ko casalinghi di fila solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il periodo tra febbraio e aprile 1991 (con Luigi Radice allenatore).
L’Udinese ha perso le ultime due partite (1-2 vs Lecce e Sassuolo), dopo che aveva ottenuto due successi consecutivi in Serie A; i friulani non perdono tre match di fila dalle ultime tre giornate dello scorso campionato. L’Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 17 trasferte di questo campionato (6V, 10P): 1-1 contro la Cremonese lo scorso 20 ottobre, registrando solo due clean sheet fuori casa nel periodo.
Probabili Formazioni Bologna-Udinese
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano.
UDINESE(4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Udinese?
Bologna-Udinese, lunedì 23 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote per Bologna-Udinese
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Bologna-Udinese
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.90
|3.25
|4.00
|1.95
|3.40
|4.20
|1.92
|3.40
|4.00
|1.90
|3.40
|4.00
|1.90
|3.40
|4.10
Le nostre scommesse su Bologna-Udinese
Solo Cremonese e Sassuolo (entrambe sette) hanno incassato più reti dell’Udinese nei primi 15′ di gara in questo campionato (sei, come Hellas Verona e Parma); dall’altro lato, invece, il Bologna è una delle due squadre (assieme al Cagliari) a non aver ancora trovato la rete nel primo quarto d’ora di match.
PRONOSTICO: X PRIMO TEMPO @2.15
Risultato Finale e Scommesse Marcatori Bologna-Udinese
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-2.
Il primo gol in Serie A di Riccardo Orsolini è arrivato contro l’Udinese, decisivo per la vittoria interna del Bologna del 30 settembre 2018 (2-1); in generale, l’esterno rossoblù ha preso parte a sette reti contro i friulani (3G+4A) e contro nessuna squadra è stato coinvolto in più reti nella massima serie (sette anche contro Cagliari, Fiorentina e Lecce).
