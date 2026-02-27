La sfida più attesa per la 27° giornata di Serie A si gioca domenica sera allo Stadio Olimpico, con i giallorossi che ospitano i bianconeri dell’ex Spalletti, appena usciti di scena dalla Champions League e in un momento di calo. Pronostico Roma-Juventus 1 marzo 2026.

Pronostico Roma-Juventus 1 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Juventus match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5V, 5N). La Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3N, 2P). La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 87 successi bianconeri in 183 confronti (42 vittorie dei giallorossi e 54 pareggi); inoltre, i bianconeri hanno segnato 280 gol nel torneo contro i capitolini: solo l’Inter ne conta di più (300).

La Roma ha vinto 16 delle prime 26 gare di questo campionato (2N, 8P). Considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime cinque posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti: soltanto due, ben otto in meno rispetto alla Juventus che ne ha raccolti 10 (meno solo degli 11 di Napoli e Milan).

La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime tre gare di campionato (1N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in sette delle nove precedenti (1N, 1P).

Probabili Formazioni Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Juventus?

Roma-Juventus, domenica 1 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Juventus

Solo Arsenal e Crystal Palace hanno subito meno gol (due a testa) rispetto alla Roma nel corso dei primi 30 minuti di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso (tre per i giallorossi, come Real Madrid, Lione e Manchester City)

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Roma-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

Dal suo esordio in Serie A (alla 21ª giornata), l’attaccante della Roma, Donyell Malen, è il giocatore che ha segnato più gol (cinque), tentato più tiri (30) ed effettuato più tocchi in area avversaria (63, davanti a Kenan Yildiz con 36) nel massimo torneo.

