Pronostico Parma-Cagliari 27 febbraio 2026
27 Febbraio 2026

La 27° giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo di venerdì sera allo Stadio Tardini dove i Ducali, padroni di casa, ospiteranno i sardi in un match che mette in palio punti importanti per la salvezza delle due squadre. Pronostico Parma-Cagliari 27 febbraio 2026.

Pronostico Parma-Cagliari 27 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Cagliari match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide contro il Parma in Serie A (6V, 2N). Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Parma in Serie A, segnando in ciascuna almeno due gol (11 nel periodo, 2.8 reti di media).

Il Parma ha vinto tre match consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2014 con Roberto Donadoni in panchina; l’ultima volta che i ducali hanno ottenuto quattro successi di fila nel massimo campionato risale a qualche mese prima, ovvero al gennaio 2014. Il Parma ha registrato nove clean sheet in questo campionato e nelle precedenti 17 stagioni di Serie A solo una volta aveva mantenuto più volte la porta inviolata dopo 26 partite.

Il Cagliari non ha segnato alcuna rete nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020. 

Probabili Formazioni Parma-Cagliari

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabé, N. Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Dossena, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane

Guida TV Calcio: dove vedere Parma-Cagliari?

Parma-Cagliari, venerdì 27 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Parma-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Parma-Cagliari

Da una parte solo il Milan (254) ha commesso meno falli del Parma (277) in questo campionato, dall’altra invece soltanto l’Hellas Verona (410) ha commesso più falli del Cagliari (398).

PRONOSTICO: CAGLIARI OVER 15.5 FALLI @1.80

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Parma-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-1.

In questo campionato nessun giocatore ha portato più punti alla propria squadra grazie ai suoi gol rispetto a Mateo Pellegrino: 11 (su 32 totali), come Rafael Leão.

