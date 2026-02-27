Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per la 27° giornata di Serie A arriva un Lecce a caccia di punti per la salvezza mentre i padroni di casa del Como non vogliono smettere di sorprendere, e soprattutto vogliono difendere il 6° e ultimo posto valido per l’Europa. Pronostico Como-Lecce 28 febbraio 2026.

Pronostico Como-Lecce 28 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Lecce match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Como ha vinto sei delle sette sfide (1N) contro il Lecce in Serie A; tra le squadre affrontate più di tre volte nel massimo campionato, quella salentina è la compagine contro cui i lariani hanno vinto in percentuale più partite (86%). Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide contro il Lecce in Serie A.

Il Como ha vinto solo una delle ultime cinque partite al Sinigaglia in campionato (2N, 2P) – 6-0 lo scorso 24 gennaio contro il Torino – dopo che nelle cinque precedenti gare casalinghe aveva ottenuto quattro successi (1N). Solo l’Inter ha registrato più clean sheet (14) del Como (13) in questo campionato.

Dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus, il Lecce potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023. Sfida tra la squadra che ha subito in percentuale più gol di testa (Lecce, 27% – 9/33) e quella che invece ha incassato meno reti in percentuale con questo fondamentale (Como, 5% – 1/19) nel campionato in corso.

Probabili Formazioni Como-Lecce

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Lecce?

Como-Lecce, sabato 28 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Como-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Lecce

Nelle ultime due stagioni, ovvero dal suo ritorno in Serie A, il Como ha vinto solo due delle otto sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni in classifica in Serie A (5N, 1P), perdendo quella più recente (1-2 al Sinigaglia contro la Fiorentina lo scorso 14 febbraio), ma questa volta puntiamo sul successo dei padroni di casa.

PRONOSTICO: VITTORIA COMO @1.38

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Como-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Il Lecce è una delle due avversarie contro cui Nico Paz ha preso parte a più gol in Serie A: quattro (due reti e due assist), al pari della Lazio (3G+1A). Inoltre, dopo la rete contro il Milan, il classe 2004 potrebbe segnare in due gare di fila solo per la seconda volta nel torneo, dopo il gennaio 2025 (contro Atalanta e Udinese).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.