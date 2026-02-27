Al Bentegodi arriva il Napoli per questa 27° giornata di Serie A, uno scontro molto acceso tra due tifoserie che non si amano, ma sul campo servono i punti sia all’Hellas sempre più ultima, sia al Napoli in calo con 1 solo punto raccolto nelle ultime 2 giornate per i partenopei. Pronostico Verona-Napoli 28 febbraio 2026.

Pronostico Verona-Napoli 28 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Napoli match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (5V, 4N); l’unico successo degli scaligeri nel periodo è arrivato il 18 agosto 2024 al Bentegodi.

L’Hellas Verona è reduce da due sconfitte di fila e potrebbe perdere tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato. Nel 2026, nessuna squadra ha guadagnato meno punti dell’Hellas Verona in Serie A: solo tre in 10 partite (3N), come la Cremonese. Inoltre, in questo anno solare, gli scaligeri hanno subito ben 21 gol: record negativo al pari del Wolfsburg nei Big-5 campionati europei.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il Napoli potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Antonio Conte. Il Napoli ha perso nove delle 18 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni (7V, 2N).

Probabili Formazioni Hellas Verona-Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Guida TV Calcio: dove vedere Hellas Verona-Napoli?

Verona-Napoli, sabato 28 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Hellas Verona-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Napoli

L’Hellas Verona è sia la squadra che ha segnato meno gol (sei) nei secondi tempi, sia quella che ha subito più reti (26) nelle seconde frazioni di gioco in questa stagione di Serie A.

PRONOSTICO: NAPOLI 2° TEMPO @1.91

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Hellas Verona-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Matteo Politano ha preso parte a sei gol contro l’Hellas Verona in Serie A (due reti e quattro assist): solo contro il Milan ha partecipato a più marcature (sette) nel torneo (a quota sei altre quattro squadre); tuttavia, tra i calciatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, solo Jesús Rodríguez ha tentato più conclusioni (37) di Politano (34).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.