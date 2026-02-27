Pronostico Inter-Genoa: analisi, probabili formazioni, quote, guida tv 27° giornata Serie A del 28-02-2026

Pronostico Inter-Genoa 28 febbraio 2026
27 Febbraio 2026

I nerazzurri si rituffano in un campionato che stanno dominando, dopo la brutta doppia prestazione col Bodo che è costata l’eliminazione dalla Champions all’Inter che ora, in questa 27° giornata di Serie A ospita il Genoa. Pronostico Inter-Genoa 28 febbraio 2026.

Pronostico Inter-Genoa 28 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Genoa match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro il Genoa in campionato (10V, 3N), segnando 33 reti nel periodo (2.5 di media) e subendone solo cinque; l’ultima vittoria del Grifone contro i nerazzurri in Serie A risale al 17 febbraio 2018 (2-0 al Ferraris).

L’Inter ha ottenuto 64 punti in 26 partite in questo campionato e potrebbe guadagnare almeno 67 punti dopo 27 gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A. L’Inter ha vinto 13 delle ultime 14 partite di Serie A (1N), segnando 36 reti nel periodo (2.6 di media), tra cui tutte le sette più recenti.

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (contro Cremonese e Torino). Dall’arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa, solo Inter (38), Como e Juventus (entrambe 29) hanno segnato più reti del Genoa (26 in 16 match, al pari del Milan). Nello stesso periodo, il Grifone è la formazione con la più alta percentuale realizzativa (14%).

Pronostico Inter-Genoa 28 febbraio 2026

Probabili Formazioni Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All. Chivu

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Genoa?

Inter-Genoa, sabato 28 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inter-Genoa
01/03/2026
20.45
Bookmaker1X2
1.305.2510.00
1.335.509.00
1.325.209.60
1.305.259.50
1.305.4010.00

Le nostre scommesse su Inter-Genoa

L’Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A, registrando ben nove clean sheet nel periodo: si tratta della striscia aperta più lunga di sconfitte fuori casa consecutive del Genoa nel torneo.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.33

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Inter-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-0, 1-1, 2-1.

Federico Dimarco ha fornito almeno un assist in tutti i suoi ultimi cinque match di campionato (ben otto passaggi vincenti nel periodo) e potrebbe diventare il primo calciatore a servire assist in sei presenze di fila in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

,
Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

