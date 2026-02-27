La partita di pranzo di questa domenica, valida per la 27° giornata di Serie A, si giocherà dallo Stadio Zini con i grigiorossi in crollo che ospitano un Milan a caccia di punti per rimanere ai piani alti del campionato di calcio italiano. Pronostico Cremonese-Milan 1 marzo 2026.

Pronostico Cremonese-Milan 1 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Milan match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo il successo per 2-1 alla prima giornata dello scorso 23 agosto, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila contro il Milan per la prima volta in Serie A. Più in generale, i grigiorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare contro i rossoneri nel torneo (1V, 2N). Il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro la Cremonese in Serie A (2N, 1P).

La Cremonese ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A (12 – 4N, 8P), dopo quella di 30 tra aprile 1996 e febbraio 2023. Nel periodo attualmente in corso di 12 match, i grigiorossi sono rimasti a secco di gol ben 10 volte. La Cremonese è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questa stagione di Serie A: sei su 12 (2V, 4P), tre dei quali per 0-0 (altro record, al pari di Lecce e Pisa).

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Parma, il Milan potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2022 (contro Bologna e Torino, due 0-0 in quel caso). Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella mezz’ora centrale dei match in questa stagione di Serie A: 19 reti tra il minuto 31 e 60 (di cui 9 negli ultimi 15 minuti del 1° tempo e 10 nei primi 15′ del 2° tempo).

Probabili Formazioni Cremonese-Milan

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Guida TV Calcio: dove vedere Cremonese-Milan?

Cremonese-Milan, domenica 1 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Cremonese-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cremonese-Milan

La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre gare allo Zini in campionato e solo una volta ha registrato quattro partite casalinghe senza gol all’attivo in una singola stagione di Serie A: tra ottobre 2022 e gennaio 2023.

PRONOSTICO: CREMONESE GOL NO @2.00

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Cremonese-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 0-3.

Sfida tra i due giocatori più “anziani” ad aver segnato in questa stagione di Serie A: Luka Modric (due reti – settembre 1985) e Jamie Vardy (cinque gol – gennaio 1987).

