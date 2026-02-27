L’Atalanta ha fatto l’impresa in Champions League in settimana, ribaltando il risultato dell’andata e superando il Borussia Dortmund. Ora la Dea è attesa al Mapei Stadium contro un Sassuolo in grande forma, per questa 27° giornata di Serie A. Pronostico Sassuolo-Atalanta 1 marzo 2026.
Pronostico Sassuolo-Atalanta 1 marzo 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Atalanta match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Atalanta (3P). L’Atalanta non ha trovato il successo in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro il Sassuolo (1N, 2P).
L’Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A, pareggiando le altre due: solo l’Inter vanta una serie di imbattibilità in corso più lunga (14 partite) rispetto a quella dei bergamaschi (nove) in campionato. Solo l’Inter ha guadagnato più punti (15) rispetto a Sassuolo (12) e Atalanta (13) nelle ultime cinque giornate di Serie A; inoltre, soltanto i meneghini hanno vinto più gare (cinque) rispetto a neroverdi e bergamaschi nel periodo (entrambe a quota quattro).
Il Sassuolo non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare di campionato, in cui ha trovato esattamente quattro sconfitte e quattro successi, comprese le due partite più recenti, contro Udinese e Hellas Verona. Da un lato, nessuna squadra ha subito più gol del Sassuolo nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (sette, come la Cremonese); dall’altra, nessuna ne ha incassati meno dell’Atalanta nello stesso intervallo di gara (uno, come il Lecce).
Probabili Formazioni Sassuolo-Atalanta
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Atalanta?
Sassuolo-Atalanta, domenica 1 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.
Migliori quote per Sassuolo-Atalanta
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Sassuolo-Atalanta
|
01/03/2026
20.45
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.60
|3.60
|1.95
|3.80
|3.60
|1.95
|3.85
|3.50
|1.95
|3.85
|3.55
|1.92
|3.90
|3.50
|1.95
Le nostre scommesse su Sassuolo-Atalanta
Nonostante abbia tenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro gare di Serie A contro l’Atalanta, il Sassuolo ha subito una media di 2.4 reti a partita nelle 20 sfide più recenti contro i bergamaschi nella competizione (47 centri incassati nel parziale). Atalanta (58) e Sassuolo (47) sono due delle tre squadre che hanno registrato più attacchi in questa Serie A
PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.88
Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Sassuolo-Atalanta
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.
Domenico Berardi ha preso parte a ben tre reti (doppietta e un assist) nella gara d’andata di questo campionato contro l’Atalanta e in totale vanta otto gol all’attivo contro la Dea in Serie A: nessun giocatore attualmente nella competizione ne conta di più contro i bergamaschi (otto anche per Lautaro Martínez).
