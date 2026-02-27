Continua il momento di calo dei Granata che questa domenica sperano di riprendersi in casa contro la Lazio nel match valido per la 27° giornata di Serie A, con anche la squadra di Sarri che non è in un buon momento (non vince da tre giornate in campionato). Pronostico Torino-Lazio 1 marzo 2026.

Pronostico Torino-Lazio 1 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Lazio match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro la Lazio (6N, 6P). La Lazio è imbattuta da sei trasferte (4V, 2N) di Serie A contro il Torino, vincendo inoltre le due più recenti.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato (1N, 6P), proprio nell’unica sfida in questo parziale in cui non ha subito gol: 1-0 contro il Lecce il 1° febbraio; i granata hanno incassato almeno due reti in ciascuna delle restanti sette sfide del parziale.

Nonostante sia imbattuta da sei trasferte di Serie A (2V, 4N), la Lazio ha pareggiato le tre più recenti (due delle quali 0-0). La Lazio è la squadra che ha subito più recuperi offensivi (197) in questa Serie A, mentre sul fronte opposto nessuna compagine ha incassato più reti del Torino da questa situazione di gioco (cinque, come Milan e Sassuolo).

Probabili Formazioni Torino-Lazio

TORINO (3-5-2) Paleari; Coco, Marianucci, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Calcio: dove vedere Torino-Lazio?

Torino-Lazio, domenica 1 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Torino-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Lazio

Il Torino è la squadra che ha segnato meno gol su palla inattiva in questa Serie A: soltanto sei; a seguire in questa classifica proprio la Lazio, a quota sette, al pari dell’Hellas Verona. Dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata all’Olimpico, questa volta puntiamo su meno reti.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.54

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Torino-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-1, 1-3.

La Lazio è la vittima preferita in Serie A di Giovanni Simeone, che conta ben nove reti contro questa avversaria, tra le quali una nella gara d’andata di questo campionato; nessun giocatore attualmente nel torneo ha realizzato più centri contro i biancocelesti (nove anche per Domenico Berardi).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.