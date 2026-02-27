Il primo dei due posticipi del lunedì che chiudono la 27° giornata di Serie A si gioca all’Arena Garibaldi di Pisa dove i toscani ospitano un Bologna in ripresa, con 2 vittorie di fila in campionato e un successo pure in settimana in Europa League che ha permesso ai felsinei che procedere in quella competizione. Pronostico Pisa-Bologna 2 marzo 2026.

Pronostico Pisa-Bologna 2 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Bologna match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa ha vinto solo una delle sette sfide di Serie A contro il Bologna (1N, 5P): 1-0 il 9 settembre 1990. Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide tra Serie A e B contro il Pisa, subendo soltanto un gol nel parziale. Il Pisa ha vinto solo una delle otto gare casalinghe tra Serie A e B contro il Bologna a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte; inoltre, nelle ultime tre partite tra Pisa e Bologna in casa dei toscani, considerando queste due competizioni, è stato segnato solo un gol.

Il Pisa ha conquistato soltanto una vittoria in 26 giornate di questa Serie A. Il Pisa è l’unica squadra che non ha vinto alcuna partita nelle ultime 15 giornate di Serie A (6N, 9P), periodo nel quale ha raccolto soltanto sei punti: almeno tre in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo.

Il Bologna ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive. Il Bologna ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 11 trasferte di campionato (22 centri nel periodo, per una media di 2 a incontro).

Probabili Formazioni Pisa-Bologna

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Marin, Aebischer, Loyola, Iling-Junior; Moreo; Stojkovic. All. Hiljemark

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvesti, Heggem, Casale, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Dominguenz. All. Italiano

Guida TV Calcio: dove vedere Pisa-Bologna?

Pisa-Bologna, lunedì 2 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:30.

Migliori quote per Pisa-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Pisa-Bologna

Da una parte, solo il Milan ha segnato più gol (19) rispetto al Bologna (18) nella mezzora centrale di gara in questa Serie A (tra il 31′ e il 60′); dall’altra, il Pisa è la squadra che ha incassato più reti (17) nello stesso periodo di gioco.

PRONOSTICO: BOLOGNA SEGNA PER PRIMA @1.66

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Pisa-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

L’attaccante del Bologna, Federico Bernardeschi, ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due partite (assist contro il Torino e rete contro l’Udinese) in Serie A e solo una volta ha partecipato ad almeno una marcatura in più match di fila nel torneo: tra gennaio e febbraio 2018, cinque con la Juventus.

