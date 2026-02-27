La 27° giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera in Friuli con l’Udinese in calo dopo 3 sconfitte di fila, ma ancora comoda a centro classifica con 32 punti, 8 in più della Fiorentina in ripresa con 2 vittorie per la corsa salvezza, con i viola che in settimana hanno perso in Conference League, ma si sono comunque qualificati agli ottavi di fila della competizione europea. Pronostico Udinese-Fiorentina 2 marzo 2026.

Pronostico Udinese-Fiorentina 2 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Fiorentina match valido per la 27° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sei gare contro l’Udinese in Serie A (1N, 1P). L’Udinese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1V): tante sconfitte quante nelle precedenti 18 partite interne contro questa avversaria nella competizione (9V, 6N).

La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P): tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 18 gare esterne (6N, 10P). 15 dei 24 punti raccolti dalla Fiorentina in questa Serie A sono arrivati nel 2026; inoltre, dopo i successi contro Como e Pisa, la Viola potrebbe vincere tre partite di fila in campionato per la prima volta da gennaio-febbraio 2025.

Dopo aver perso solo una delle precedenti cinque partite (3V, 1N), l’Udinese è uscita sconfitta in ognuna delle ultime tre gare di Serie A e solo una volta ha registrato almeno quattro ko di fila nel massimo campionato sotto la gestione di Kosta Runjaic (cinque, tra marzo e aprile 2025).

Probabili Formazioni Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ekkelenkamp, Ehizibue, Karlstrom, Zemura, Atta; Zaniolo; Buksa. All. Runjaic

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Madragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

Guida TV Calcio: dove vedere Udinese-Fiorentina?

Udinese-Fiorentina, lunedì 2 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Udinese-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Udinese-Fiorentina

Nelle ultime quattro gare tra Udinese e Fiorentina in Serie A sono stati segnati in media 4.5 gol a incontro, per un totale di 18 centri. L’Udinese ha ottenuto solo 19 dei 32 punti totali in questa Serie A contro formazioni attualmente nel lato destro della classifica: soltanto cinque squadre hanno fatto peggio; inoltre, solo Hellas Verona (20) e Cagliari (19) hanno subito più reti dei friulani (18, come il Bologna) contro queste avversarie. La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie A: sei; sul fronte opposto, nessuna formazione ha subito più reti dal dischetto rispetto all’Udinese: sei, come il Napoli. Giochiamo un altro Over dopo il 5-1 dei viola all’andata al Franchi contro i friulani.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @2.05

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Udinese-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Moise Kean è andato a segno in ciascuna delle ultime tre gare di Serie A e con la maglia della Fiorentina ha fatto meglio solo tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro in quel caso); inoltre, l’Udinese è la sua vittima preferita nel torneo, grazie a sei centri realizzati in otto confronti, tra cui una doppietta nella gara d’andata.

