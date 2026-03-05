Dopo il 2-1 di Verona il Napoli torna allo Stadio Maradona per l’anticipo della 28° giornata di Serie A, con ospiti i granata che a loro volta sono tornati alla vittoria nello scorso turno di campionato, risalendo dalla zona calda. Pronostico Napoli-Torino 6 marzo 2026.

Pronostico Napoli-Torino 6 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Torino match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo il successo per 1-0 nella gara di andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2008/09. Il Napoli ha perso solo una delle 17 gare casalinghe (9V, 7N) contro il Torino in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95), vincendo tre delle ultime quattro (1N) in un parziale in cui ha mantenuto due volte la porta inviolata.

Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime cinque gare casalinghe (2V) in Serie A e in generale in casa ha registrato otto vittorie e quattro pareggi in questo campionato; i partenopei potrebbero restare imbattuti nelle prime 13 partite interne del torneo per la prima volta dal 2018/19.

Dopo la vittoria al debutto di Roberto D’Aversa alla guida dei granata, il Torino potrebbere vincere le prime due gare in Serie A con una nuova gestione tecnica per la prima volta dal 1981/82, quando iniziò la stagione con due successi guidato da Massimo Giacomini.

Probabili Formazioni Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, A. Santos; Hojlund. All. Conte

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Torino?

Napoli-Torino, venerdì 6 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Napoli-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Torino

Il Torino è la squadra che in percentuale ha segnato più reti su azione in questo campionato (78% – 21/27), anche se per contro è anche la formazione con più reti al passivo in generale dalla stessa situazione di gioco (37).

PRONOSTICO: GOL SI @2.20

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Napoli-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 2-0.

Romelu Lukaku ha preso parte a nove reti contro il Torino in Serie A (5G, 4A) e nella competizione solo contro il Genoa (10) ha partecipato a più reti; il belga – che non segna in casa in campionato da Napoli-Cagliari 2-0 del 23 maggio scorso – è stato coinvolto in otto reti (5G, 3A) nelle ultime sette gare interne in Serie A.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.