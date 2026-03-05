Il Cagliari non vince da 4 turni di campionato, con 2 sconfitte seguite da un doppio pareggio dei sardi che in questa 28° giornata di Serie A ospitano un Como reduce da 2 vittorie e al 5° posto. Pronostico Cagliari-Como 7 marzo 2026.

Pronostico Cagliari-Como 7 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Como match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha vinto due delle nove sfide contro il Como in Serie A (3N, 4P); in particolare, dopo lo 0-0 del match di andata, queste due squadre potrebbero pareggiare due incontri di fila per la prima volta in massima serie. Il Como non ha mai vinto in trasferta contro il Cagliari in Serie A (2N, 2P), segnando solo due reti in totale e alternando una sconfitta ad un pareggio nel parziale.

Il Cagliari arriva da due pareggi consecutivi in Serie A e potrebbe impattare almeno tre gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo novembre-dicembre 2021, sotto la guida di Walter Mazzarri.

Il Como è la squadra che ha maggiormente migliorato il suo rendimento rispetto allo scorso campionato allo stesso punto della stagione: ben 20 punti in più rispetto alle prime 27 gare del 2024/25 – segue il Milan a quota +16.

Probabili Formazioni Cagliari-Como

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Sulemana, Adopo, Folorunsho; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Como?

Cagliari-Como, sabato 7 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote su Cagliari-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Como

Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A (1N), segnando ben 12 gol (2.4 in media a partita) e subendone solo uno nel parziale. Solo la Roma (19) ha concesso meno gol del Como (20, come il Milan) in questo campionato, con i lariani che sono anche la squadra che nello specifico ha subito meno reti nell’ultima mezzora di gioco (sei).

PRONOSTICO: VITTORIA COMO @1.65

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Cagliari-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3.

Il debutto di Nico Paz in Serie A è arrivato proprio sul campo del Cagliari, il 26 agosto 2024; il classe 2004 ha partecipato a cinque gol nelle ultime quattro trasferte (quattro reti, un assist) e con una rete sarebbe il più giovane a raggiungere la doppia cifra realizzativa in questo torneo; l’ultimo a raggiungere 10 gol prima di compiere 22 anni in una singola stagione di Serie A è stato Matías Soulé (11 nel 2023/24).

