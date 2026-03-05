Pronostico Atalanta-Udinese: analisi, statistiche e scommesse 28° giornata di Serie A del 07-03-2026

Pronostico Atalanta-Udinese 7 marzo 2026
5 Marzo 2026

Dopo 3 vittorie di fila in campionato passo falso della Dea che lo scorso turno ha perso 1-2 sul campo del Sassuolo e per la 28° giornata di Serie A ospita a Bergamo un Udinese che ha fatto il percorso inverso, interrompendo una striscia di 3 sconfitte col 3-0 dello scorso lunedì contro la Fiorentina. Pronostico Atalanta-Udinese 7 marzo 2026.

Pronostico Atalanta-Udinese 7 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Udinese match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese ha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta in Serie A (1-0, 1° novembre 2025). L’Atalanta non ha segnato nelle ultime due sfide contro l’Udinese. L’Atalanta ha vinto sei delle ultime otto gare interne contro l’Udinese in Serie A (2N), segnando quasi il quadruplo delle reti dei friulani in questo parziale (19-5).

L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 10 gare in Serie A (7V, 2N), la più recente (1-2 vs Sassuolo), e in questo campionato solo una volta ha incassato due sconfitte consecutive.

L’Udinese ha ritrovato il successo (3-0 vs Fiorentina), dopo tre sconfitte consecutive in Serie A; solo una volta i friulani hanno vinto almeno due gare di fila senza subire gol nella gestione Kosta Runjaic, tra febbraio e marzo 2025 (vs Empoli, Lecce e Parma). L’Udinese ha perso 1-0 nell’ultima trasferta, contro il Bologna.

Probabili Formazioni Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Udinese?

Atalanta-Udinese, sabato 7 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote su Atalanta-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Udinese

L’Atalanta è l’unica squadra ad aver subito una sola rete nel quarto d’ora iniziale sia del primo che del secondo tempo, mentre l’Udinese nel frangente 46′-60′ ha subito otto reti, record negativo al pari di Fiorentina e Sassuolo in questo campionato.

PRONOSTICO: ATALANTA SECONDO TEMPO @1.95

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Atalanta-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 4-2.

Mario Pasalic ha segnato quattro reti contro l’Udinese in Serie A, di cui tre in gare casalinghe; il croato ha preso parte a tre marcature (due gol, un assist) nelle ultime quattro gare interne e potrebbe andare a segno in due presenze di fila in casa per la prima volta da febbraio 2024 in campionato.

