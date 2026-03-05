Sabato sera, a Torino, i bianconeri ospitano il fanalino di coda, il Pisa, reduce da 3 sconfitte di fila, in questa 28° giornata di Serie A che la squadra di Spalletti non può fallire visto che non vince in campionato da 4 turni (2 pareggi e 2 sconfitte) ed è pericolosamente scivolata fino al 6° posto. Pronostico Juventus-Pisa 7 marzo 2026.

Pronostico Juventus-Pisa 7 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Pisa match valido per la 28° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus ha vinto tutte le sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A, segnado 20 gol e subendone otto. La Juventus non ha mai perso in 15 precedenti contro il Pisa in Serie A (11V, 4N) e nella massima serie solo contro Cremonese (18) e Piacenza (16) ha disputato più match senza mai perdere.

Dopo che la Juventus aveva iniziato l’anno solare con una media esatta di due punti a partita nelle prime cinque gare del 2026 in Serie A, nelle successive cinque i bianconeri hanno dimezzato la loro media, passando ad un punto esatto a match. Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nei minuti di recupero finali in questo campionato (cinque, come la Lazio), con i bianconeri che sono anche una delle tre squadre (con Milan e Napoli) a non aver incassato alcuna rete in questo frangente.

Il Pisa arriva da tre sconfitte consecutive e potrebbe incassare quattro ko di fila in Serie A sotto la guida di uno stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 1987, con Giuseppe Materazzi in panchina. Secondo il modello degli Expected Points, il Pisa dovrebbe contare 14 punti in più rispetto ai 15 attuali; soltanto Fiorentina (16) ed Hellas Verona (15) registrano uno scostamento negativo superiore rispetto alle attese. Sul versante opposto, la Juventus risulterebbe seconda in classifica nelle simulazioni, a otto lunghezze dall’Inter (51 contro 59).

Probabili Formazioni Juventus-Pisa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Pisa?

Juventus-Pisa, sabato 7 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Juventus-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Pisa

La Juventus è imbattuta da 16 sfide consecutive contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A in zona retrocessione (11V, 5N), andando sempre a segno nel parziale (media di 1.8 gol a partita).

PRONOSTICO: JUVENTUS OVER 2.5 GOL @2.05

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori di Juventus-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 1-0.

Francisco Conceição ha eguagliato il bottino realizzativo dello scorso campionato (tre gol) e nei maggiori 10 tornei europei solo nel 2023/24 (cinque reti) ha fatto meglio in una stagione; il portoghese ha preso parte a due reti (un gol, un assist) nelle ultime tre gare da titolare in Serie A, le stesse partecipazioni registrate nelle precedenti 16 presenze dal 1′.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.